Os comandantes não mostram coragem para acabar com a regulamentação, os Eagles encontram glória no OT

Tele Filadélfia Eagles (4-0) derrotou o Comandantes de Washington (2-2) na prorrogação com um field goal walkoff do chutador Jake Elliott no domingo no Lincoln Financial Field para a semana 4 de 2023 NFL temporada.

Washington empatou o jogo com 31 pontos cada no final do tempo regulamentar com um FG, mas poderia ter tido a oportunidade de vencer se tentasse uma conversão de dois pontos. O touchdown que levou os Commanders a esse ponto veio faltando um segundo para o fim do quadro final de ação, então eles tiveram o ímpeto a seu favor.

A mãe de Travis Kelce substitui Taylor Swift por um novo amigo famosoParker Johnson

Treinador principal dos comandantes Rony Rivera entrou na temporada em maus lençóis sob o novo comando do time e decisões como se contentar com a prorrogação, em vez de buscar a vitória, piorarão sua situação.

Zagueiro dos Águias Jalen dói arremessou para 319 jardas e dois touchdowns em 25 de 37 passes completos. A defesa, porém, teve dificuldades no primeiro tempo.

O primeiro quarto terminou empatado em sete e Washington liderou por 17 a 10 no intervalo, mas a defesa dos Eagles os segurou em uma terceira estrofe sem gols para chegar ao jogo final com quatro pontos de vantagem.

Problemas com horas extras para comandantes

Comandantes QB Sam Howell arremessou para 290 jardas e um touchdown em 29 de 41 finalizações. Nenhum dos quarterbacks registrou uma interceptação.

Howell, 23, não conseguiu levar os Commanders a um touchdown na prorrogação, apesar de ter vencido no cara ou coroa para ser o primeiro no ataque.

Hurts, de 25 anos, moveu as correntes o suficiente para definir o field goal de Elliott e permanecer como um dos únicos dois times invictos na liga.

As águias visitam o Rams de Los Angeles próximo domingo e os Comandantes sediarão a luta Ursos de Chicago.