Os Cowboys ‘meio que’ recuperam seu charme, quando Gilmore intercepta Herbert no final do quarto trimestre para selar a vitória

Dak Prescott arremessou para 272 jardas e um touchdown, e o Dallas Cowboys se recuperou de uma goleada há uma semana, derrotando o Carregadores de Los Angeles20-17 segunda-feira à noite.

Prescott completou 21 de 30 passes e também teve um TD acelerado. Ele se tornou o 30º quarterback na história da NFL a lançar pelo menos um passe para touchdown contra 31 ou mais oponentes quando acertou Brandin Cooks para uma pontuação de 2 jardas com 11:19 restantes no jogo para dar aos Cowboys um 17-10 liderar.

Los Angeles empatou em 17, faltando 7:11 para o final, quando Gerald Everett recebeu um passe para touchdown de 1 jarda de Justin Herbert.

Brandon Aubrey fez dois field goals, incluindo um arremesso de 39 jardas faltando 2:19 para o final, para dar a liderança aos Cowboys.

Os Chargers tiveram uma última chance de mandar para a prorrogação, mas Stephon Gilmore derrotou Herbert na linha de 33 jardas de LA faltando 1:22 para o fim para selar a vitória. Na jogada imediatamente antes da escolha, Herbert foi demitido por Micah Parsons por uma derrota de 8 jardas.

“Resiliente. Os caras lutaram. Sabíamos que esse era um time muito bom”, disse Prescott. “Os registros não mostram necessariamente isso, mas nada mostra nesta liga. Ataque, defesa, eles fizeram uma grande jogada ali mesmo. Algo que podemos construir.”

Dallas (4-2), vindo de uma derrota por 42-10 em San Francisco em 8 de outubro, melhorou para 10-1 desde o início de 2021 em jogos após derrota. CeeDee Lamb teve sete recepções para 117 jardas.

Desempenho misto para Justin Herbert

Herbert lançou para dois touchdowns e finalizou 22 de 37 para 227 jardas e uma interceptação. Keenan Allen teve sete recepções para 85 jardas e uma pontuação.

Os Chargers, que estavam se despedindo, caíram para 2-3.

Os Chargers marcaram em sua primeira tentativa pelo segundo jogo consecutivo e pela terceira vez nesta temporada, quando Allen recebeu um passe de 1 jarda de Herbert no terceiro para o gol. Austin Ekeler, que perdeu os últimos três jogos devido a uma lesão no tornozelo, teve a jogada principal quando fez um passe de 28 jardas de Herbert para os Cowboys 4.

Dallas respondeu no ataque seguinte quando Prescott executou uma leitura de zona com perfeição. No quarto para 1 do Chargers 18, o linebacker do Los Angeles Tuli Tuipulotu caiu na borda para derrubar Tony Pollard atrás da linha de scrimmage, mas Prescott manteve a posição e subiu pelo meio intocado para igualar o placar.

A pontuação de 18 jardas foi o touchdown mais longo da carreira de oito anos de Prescott. Também marcou o TD mais longo executado por um quarterback dos Cowboys desde que Jon Kitna fez 29 jardas contra o Detroit em 2010.

Os Cowboys alcançaram uma vantagem de 10-7 no intervalo, quando Aubrey acertou um field goal de 32 jardas na última jogada do segundo quarto.

Los Angeles empatou no final do terceiro quarto, quando Cameron Dicker acertou 32 jardas.

JOGO CHAVE

O touchdown de Cooks foi marcado por uma recepção de 60 jardas de Pollard.

Na primeira jogada do quarto período, Prescott saiu da pressão na terceira para 11 no Dallas 24 e completou um passe curto para Pollard aos 32. Pollard então girou após um tackle do cornerback do Chargers, Michael Davis, aos 40. e parecia que iria marcar um touchdown até ser derrubado por Asante Samuel no Chargers 16.

A recepção de Pollard foi a segunda recepção mais longa de sua carreira, atrás de seu touchdown de 68 jardas em Minnesota em 2022.

LESÕES

Chargers: DL Sebastian Joseph-Day sofreu uma lesão no joelho na primeira jogada do jogo, mas se recuperou no segundo tempo. … CB Raheem Layne também sofreu uma lesão no joelho no terceiro quarto.

A SEGUIR

Cowboys: Dêem-se uma semana de despedida antes de receberem os Rams em 29 de outubro.

Carregadores: Viaje para Kansas City. Os Chiefs venceram a série do ano passado e venceram os últimos três encontros.