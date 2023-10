Os Cowboys suspeitam de uma nova lesão no pescoço de Leighton Vander Esch – quanto tempo ele perderá?

Dallas treinador principal Mike McCarthy na segunda-feira trouxe mais más notícias para Vaqueiros fãs ainda se recuperando da derrota de domingo à noite por 42-10 para o São Francisco 49ers.

McCarthy disse aquele linebacker Leighton Vander Eschum jogador-chave na defesa dos Cowboys, pode ser multado como reserva por lesão depois de ter sofrido uma aparente lesão no pescoço no final da derrota em Estádio Levi’s. Se Vander Esch for colocado no IR, ele terá que perder no mínimo quatro semanas – um grande golpe para uma defesa que já perdeu um de seus melhores armadores da temporada em Trevon Diggs.

Uma colisão infeliz

Ao tentar derrubar 49ers correndo de volta Jordan Mason, Vander Esch se envolveu com o atacante ofensivo Trent Williams. O linebacker pareceu avançar para a caixa torácica de Micah Parsons e caiu amontoado. Ele não voltou ao jogo.

Talvez ironicamente, seja Parsons que estaria na fila para mais repetições como linebacker se Vander Esch realmente pousasse na reserva por lesão nos próximos dias. Isso deixaria Dallas precisando de profundidade adicional no edge rusher, onde Parsons é tão eficaz.

Vander Esch atormentado por lesão

Depois de ser homenageado com um Pro Bowl seleção após sua temporada de estreia em 2018, Vander Esch lidou com várias lesões – incluindo vários problemas no pescoço, razão pela qual começou a usar protetor de pescoço durante os jogos.

Vander Esch perdeu grande parte da temporada de 2019 depois de passar por uma cirurgia para resolver um problema nervoso no pescoço, enquanto sua temporada de 2020 foi interrompida por uma cirurgia na clavícula. Ele jogou todos os jogos da temporada regular apenas duas vezes em seus seis anos de carreira – e parece que outra pausa difícil deixará o talentoso linebacker de lado por várias semanas.