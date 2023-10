Os destaques de Victor Wembanyama na partida aberta do Spurs oferecem uma nova visão

A dois momentos de destaque de Victor Wembanyama durante o incentivo de São Antônio‘ scrimmage aberto no sábado no Frost Bank Center oferece uma nova visão sobre como seu ano de estreia no NBA irá se desenrolar.

Wembanyama, 19, exibiu suas habilidades de guarda e visão com uma assistência cruzada para um triplo. Ele também marcou um stepback de 3 pontos que dá uma ideia do estilo de jogo da primeira escolha geral do draft.

Victor Wembanyama surpreende o público com notável vitrine de flexibilidade

O fenômeno de 2,10 metros pode atirar em praticamente qualquer um na liga, então espere que ele dê vários chutes além do arco.

Ele sem dúvida passará por dificuldades de crescimento, mas ganhará facilmente o prêmio de Estreante do Ano e se tornará o líder dos Spurs. Wemby recebeu uma ovação estrondosa da multidão de San Antonio.

Wemby vai sofrer muitas faltas

Wemby registrou algumas assistências, algumas rebotes e pouco menos de dois dígitos na pontuação. Ele jogou cerca de 27 minutos.

Quase metade de seus pontos vieram da linha de lance livre. Sua natureza evasiva atrai muito contato daqueles que o defendem.

Wembanyama também se tornará um grande passador, então se seus companheiros conseguirem acertar chutes de longe, o Spurs pode ser um time intermediário.