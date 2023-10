Os Eagles tornam o ataque dos Dolphins irrelevante e dominam o último quarto para uma grande vitória no SNF

Jalen dói se recuperou de uma escolha 6 para acertar AJ Brown com o touchdown verde na próxima tacada, e ele arremessou para 279 jardas e combinou três pontuações para levar o Philadelphia Eagles à vitória por 31-17 sobre o Miami Dolphins no domingo à noite .

Os times do Super Bowl da temporada passada, o campeão Kansas City Chiefs e Eagles são os únicos times com 6-1 na NFL.

Hurts superou mais duas interceptações, mas encontrou Brown 10 vezes para 137 jardas para superar seu ex-companheiro de equipe do Alabama, Tua Tagovailoa, e os Dolphins (5-2).

Mas a grande jogada que selou a vitória veio no quarto período do cornerback apelidado de “Big Play” Slay. Perdendo por 24-17 no quarto, Tagovailoa foi fundo em um passe destinado a Raheem Mostert que foi escolhido por Darius Slay perto da linha do gol e retornou 16 jardas.

Com os Eagles vestindo camisetas verdes Kelly, Slay adicionou mais um destaque defensivo em uma cor do time que já foi usada por Reggie White.

Os Eagles abriram caminho em direção às primeiras descidas em uma corrida que devorava o relógio no final do quarto, antes de Hurts acertar Brown para uma recepção de 42 jardas e Kenneth Gainwell selar a vitória com uma corrida de touchdown de 3 jardas.

Como tem acontecido durante grande parte da temporada, Hurts foi mais errático do que dinâmico. Ainda assim, Hurts lançou um passe TD de 14 jardas para Brown para uma vantagem de 24-17 faltando 15 segundos para o fim do terceiro que terminou como vencedor.

Hurts teve problemas no início do terceiro, quando fingiu uma transferência e seu passe curto foi entregue ao linebacker Jerome Baker. Baker devolveu a escolha de 22 jardas para o placar e um jogo de 17. Hurts – que lançou três interceptações na derrota da semana passada contra os Jets – teve apenas seis interceptações há um ano, quando era vice-campeão do NFL MVP.

Tagovailoa acertou 23 de 32 para 216 jardas em seu primeiro confronto direto contra Hurts na NFL, os dois QBs de 25 anos para sempre ligados por seus mandatos sob o comando do técnico Nick Saban no Alabama. Mais especificamente, o jogo do campeonato nacional da temporada de 2017, quando Saban colocou Hurts no banco, que havia levado o Crimson Tide a dois jogos pelo título nacional, no intervalo e o substituiu por Tagovailoa. Tagovailoa saiu do banco e lançou três passes para touchdown para dar ao Crimson Tide seu quinto campeonato nacional.

Tagovailoa estava sem comícios dramáticos neste.

Hurts lançou um passe TD de 19 jardas para Dallas Goedert para uma vantagem de 10-3 no segundo quarto. Os Eagles tiveram um pequeno susto quando Brown passou um tempo na tenda médica. O wideout com certeza parecia bom quando ele saiu correndo da tenda e entrou em campo na quarta para 3 e fez um passe de 32 jardas que levou os Eagles à linha de 1 jarda.

Os fãs da NFL que assistiam ficaram perplexos com o que os Eagles fariam a seguir. Talvez um passe de ação? Uma brincadeira?

Oh não. Foi o empurrãozinho, é claro. Hurts se alinhou no centro, a linha ofensiva avançou e Hurts recebeu um grande empurrão por trás para a end zone para uma vantagem de 17-3.

Miami ainda não estava fora disso.

As cinco vitórias dos Dolphins nesta temporada foram contra times com um recorde combinado de 8-25. A única equipe que enfrentou com recorde de vitórias foi o Buffalo (4-3). Miami perdeu aquele jogo por 48-20.

Tagovailoa disse antes do jogo de domingo que jogar contra os campeões da NFC era uma “boa oportunidade para ver a posição do nosso time”.

Os Golfinhos não desistiram. Tyreek Hill passou por dois defensores e Tagovailoa o encontrou sozinho no caminho para um touchdown faltando 39 segundos para o fim, que os levou para 17-10.

O linebacker do Dolphins, Jaelan Phillips, bateu os braços como uma águia enquanto corria para fora do campo em direção ao vestiário. Phillips tinha motivos para comemorar – ele ultrapassou Lane Johnson e dispensou Hurts, o primeiro sack permitido pelo tackle desde 2020.

As equipes trocaram gols de campo no primeiro quarto.

LESÕES

Golfinhos: WR Jaylen Waddle sofreu uma lesão nas costas, mas voltou depois. OL Isaiah Wynn saiu com uma lesão no quadril.

Os defensores dos Dolphins, Jevon Holland e David Long Jr., sofreram uma colisão de capacete contra capacete perseguindo Hurts no terceiro quarto, mas os dois jogadores ficaram de fora por conta própria.

A SEGUIR

Dolphins: Volte para casa no domingo para enfrentar o New England em um confronto da AFC East.

Eagles: Pegue a estrada para uma revanche com os Commanders. Jake Elliott chutou um field goal de 54 jardas na prorrogação para levar o Philadelphia à vitória por 34-31 sobre o Washington em outubro, no Linc.