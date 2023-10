Os Estados Unidos registram mais de 500 tiroteios em massa pelo terceiro ano consecutivo após o incidente em Lewiston, Maine

A tiroteio em massa ocorreu em Lewiston, Maine, marcando um marco trágico na Estados Unidos‘ luta contínua contra a violência armada. Este incidente, com pelo menos 22 pessoas mortas e até 60 feridas em três locais, é o tiroteio em massa mais mortal do ano, conforme relatado pelo Arquivo de Violência Armada.

Este acontecimento horrível contribui para uma estatística sombria – os EUA já testemunharam 565 tiroteios em massa em 2023, marcando o terceiro ano consecutivo em que o país ultrapassou os 500 incidentes deste tipo antes de Novembro.

Tiroteio em Lewiston: vídeo mostra pessoas correndo para salvar suas vidas do atiradorRoberto Ortega

As autoridades do Maine responderam emitindo ordens de abrigo no local e instando as pessoas a evitarem as estradas para facilitar o acesso das equipes de emergência. O aumento da violência armada é alarmante, pois há apenas cinco anos, os EUA nunca tinham ultrapassado os 500 tiroteios em massa num único ano, segundo a investigação.

A questão da violência armada

Esta tragédia faz parte de uma tendência perturbadora, à medida que a violência armada continua a ceifar vidas em todo o país. Em 2023, mais de 15.000 vidas foram perdidas devido à violência armada, incluindo mais de 240 crianças menores de 12 anos e mais de 1.000 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos.

Os tiroteios em escolas também estão aumentando, com 236 incidentes registrados este ano. O tiroteio escolar mais mortal ocorreu quando Audrey Hale abriu fogo em uma escola cristã de Nashville, resultando em seis mortos e seis feridos.

A disponibilidade de armas de fogo é um factor significativo nesta crise, com aproximadamente 120 armas para cada 100 americanos. Nenhuma outra nação tem mais armas civis do que pessoas, e uma parcela significativa dos adultos norte-americanos vive em lares com armas de fogo.

A questão da posse de armas e o seu impacto na criminalidade continua a ser um tema de debate, com cerca de um terço dos adultos norte-americanos a acreditar que uma maior posse de armas levaria à redução da criminalidade.