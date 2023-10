Os fãs afirmam que o racismo é a razão pela qual Simone Biles não teve tempo de TV no nível de Taylor Swift no jogo Packers-Vikings da NFL

Simone Biles não recebe cobertura suficiente na TV porque é negra é a mais recente teoria sociopolítica surgida do X, anteriormente conhecido como Twitter.

A ginasta americana apareceu no Green Bay Packers jogo contra o Minnesota Vikings mas não foi captado pelas equipes de TV da mesma forma que Taylor Rápido tem nos jogos do Kansas City Chiefs, levando os fãs a concluir que o racismo está no centro de tudo.

Aparentemente não tem nada a ver Rápido sendo um nome muito maior, como evidenciado por sua ‘Eras ​​Tour’, que deve quebrar recordes devido à demanda e popularidade, nem Travis Kelce é um nome maior da NFL do que Biles‘marido que fez 20 partidas em cinco anos no esporte.

Um fã escreveu: “não vai porque ela é negra. Você sabe como a NFL se sente em relação aos negros”.

Enquanto outro disse: “Você sabe que eles não vão promover o amor negro, além disso, o Tyler [Taylor] e Kelce é tudo propaganda”.

Um terceiro disse: “Eles não estão tentando promover o casamento dos negros. Seja real. Essas pessoas são nossos inimigos”.

Travis Kelce e Kansas City Chief são perseguidos pelos Broncos tocando músicas de Taylor SwiftMarca English

Mas muito simplesmente, os números não sugerem que Biles está no mesmo nível de estrelato que Rápido. Não é culpa dela, a ginástica simplesmente não é tão popular quanto a música pop.

O tráfego do Google Trends mostra que as pesquisas por Taylor Swift anões que de Biles desde 30 de setembro, com este último praticamente estável durante todo o período.

Rápido também tem 275 milhões de seguidores no Instagram, em comparação com apenas 7 milhões de Bilesque ainda é um valor excelente, mas não é comparável neste contexto.

Com quem os Chiefs jogarão a seguir?

O Chefes tiveram uma surpresa no Colorado ontem ao serem derrotados por 24-9 pelo Denver Broncos apenas pela segunda derrota da temporada, com a primeira ocorrendo na noite de estreia. Eles abriram mão de sete pontos no primeiro quarto, sete pontos no segundo e dez no quarto como o Broncos conquistou apenas a terceira vitória da temporada.

O Chefes tentarão corrigir esse erro quando enfrentarem o Golfinhos de Miami no Arrowhead Stadium em 5 de novembro de 2023. O time da Flórida lidera a AFC East, enquanto o Chefes liderar a AFC Oeste.