Os fãs da NFL acham que Josh Allen usou o audível ‘Taylor Swift’ durante o jogo ‘TNF’

Alguns fãs da NFL pensam Taylor Swift -mania chegou a Buffalo na noite de quinta-feira… quarterback convencido Josh Allen usou um áudio com o nome da estrela pop durante o Bills vs. Jogo dos Bucs.

Ele se afastou do centro e gritou um nome repetidamente. Alguns ouviram “Taylor Swift!” – e enlouqueceu com isso… considerando o impacto recente que ela teve na liga graças ao seu romance com a estrela do Chiefs Travis Kelce.