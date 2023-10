Os fãs de Britney Spears pensam que o videoclipe de ‘Everytime’ homenageia Justin Timberlake Baby

Como informamos pela primeira vez, Britney afirma em seu novo livro de memórias “The Woman In Me” que Justin engravidei ela quando eles estavam namorando de 1999 a 2002 e tiveram algumas discussões emocionantes nas quais concordaram que ela faria um aborto.

Agora os fãs estão se concentrando no videoclipe de “Everytime”, onde Britney canta o refrão enquanto uma mulher dá à luz ao fundo… e há alguns close-ups de uma mulher e seu bebê… com os fãs pensando que é um aceno sutil para o bebê que ela poderia ter tido com Justin.