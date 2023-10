Os fãs de futebol ficam ‘fartos’ de Taylor Swift e forçam a NFL a excluí-la de suas redes sociais

EUSe a NFL por si só já é uma das marcas mais lucrativas do mundo, o surgimento de superstar Taylor Swift em cena apresentou à liga uma oportunidade extra especial.

Com os rumores de seu relacionamento com Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelcea liga tem uma oportunidade imbatível de conquistar um novo público e eles têm feito tudo o que podem para isso.

A hilariante imitação viral de Travis Kelce por Taylor Swift após o jogo do Chief

Depois de Chefes vencer o Jatos de Nova Yorka conta oficial da NFL no Instagram mudou sua biografia e escreveu “Chefes estão 2-0 como Swifties” fazendo referência óbvia ao fato de que Cidade de Kansas ganhou os dois jogos que participou como Kelceparceiro.

A reação negativa a Taylor Swift

Depois desta e de outras menções Taylor Swift nos perfis de mídia social da NFL, os fãs manifestaram seu descontentamento.

“Em algum momento isso é um pouco ridículo”, foi um comentário sobre a sobrecarga de Taylor Swift contente.

Esses torcedores sentiram que o relacionamento fora do campo estava ganhando ainda mais importância do que os próprios jogos.

Após a má reação nas redes sociais, a NFL apagou a referência a Taylor Swift do Instagram, além de retirar sua foto de capa da conta X (antigo Twitter) da liga e outra referência na seção de biografia.

O efeito Taylor Swift é inegável

A própria NFL está lucrando enormemente com Rápidoa imagem, como Chefes vs Jatos game foi o programa de TV mais assistido em todos os Estados Unidos na semana passada, atraindo 24,3 milhões de telespectadores.

Além disso, o preço médio do ingresso para o jogo aumentou 40% depois que se espalhou a notícia de que ela estaria presente no camarote, segundo a Forbes.

Além disso, Kelce beneficiou enormemente. Após a notícia de seu relacionamento com o cantor, as vendas de sua camisa dispararam 400 por cento, colocando-o entre os cinco mais vendidos, além de ter conquistado cerca de 383 mil seguidores em sua conta no Instagram.