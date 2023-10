Os fãs de Taylor Swift acham que ela chama Harry Styles no Vault Track de 1989

Estilos de Harry é o mais recente Taylor Swiftex-namorados de serem sombreados em uma nova faixa do cofre … isso de acordo com os fãs que estão convencidos de que ele é o “traidor mentiroso” sobre o qual ela está cantando.

Em “1989 (Taylor’s Version)”, que foi lançado na sexta-feira, há uma nova música – “Is It Over Now?” – e Swifties estão convencidos de que é sobre seu breve relacionamento com a ex-estrela do One Direction.

Taylor e Harry namoraram de 2012 a 2013, e o álbum original “1989” foi lançado em 2014, então a linha do tempo já diz… mas as letras são uma pista ainda maior, de acordo com os fãs – falando sobre uma época em que seu ex” perdeu o controle”, resultando em “sangue vermelho” e “neve branca”.

Os fãs começaram a ligar os pontos … dizendo que Taylor afirmou que em 2014 ela sofreu um acidente de moto de neve com um ex. Na época, Harry foi flagrado com um curativo no queixo.

Ela cantou sobre o acidente na faixa “Out of the Woods”, também de 2014 – “Lembra quando você pisou no freio cedo demais/Vinte pontos em um quarto de hospital/Quando você começou a chorar, amor, eu também.”

Isso não é tudo… a nova música fala sobre Taylor usando um “vestido azul em um barco”, e uma foto de 2013 a mostrava usando exatamente isso enquanto fazia um passeio de barco longe das Ilhas Virgens, onde ela estava de férias com Harry.