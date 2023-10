Os fãs do Alabama fumam charutos depois que a sequência de pontuação de 27-0 completa o retorno contra o Tennessee

Maré Carmesim do Alabama os torcedores começaram a fumar charutos nas arquibancadas do Bryant-Denny Stadium no sábado, depois que um placar de 27 a 0 completou a recuperação do time no segundo tempo sobre o Voluntários do Tennessee.

Tennessee (5-2) ficou sem gols no segundo tempo depois de chegar ao intervalo por 20-7 no placar. Os torcedores do Alabama (7-1) acenderam os charutos faltando menos de dois minutos para o final do jogo.

Treinador principal do Alabama Nick Saban é conhecido por não gostar de charutos, mas a vitória foi suficiente para fazê-lo mastigar um, cortesia de CBS Esportes repórter Jenny Dell.

“Bem, vou pensar um pouco”, disse Saban durante sua entrevista pós-jogo.

Jalen Milroe lidera vitória do Alabama sobre o Tennessee

Quarterback do Alabama Jalen Milroe não pude deixar de rir quando Saban se afastou com um charuto na boca.

Saban, 71, deu crédito a Milroe pela recuperação do segundo tempo para manter o Crimson Tide antes do próximo jogo contra LSU no sábado, 4 de novembro.

Milroe, de 20 anos, terminou a disputa com 220 jardas de passe e dois touchdowns em 14 de 21 finalizações, compensando uma interceptação.