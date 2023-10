Os fãs dos Blazers deveriam ficar felizes por Damian Lillard On Bucks, diz Byron Scott

TMZSports. com

É um momento difícil para ser um fã dos Blazers, mas um campeão da NBA Byron Scott acha que Portland deveria ficar FELIZ depois Damian Lillard foi negociado com o Bucks… porque ele finalmente teve uma chance de ganhar!!

TMZ Esportes conversou com o ex-Laker no “Celebrity Golf Classic” de KiKi Shepard esta semana … e falou sobre o acordo de grande sucesso que enviou Dame Time para Giannis Antetokounmpo pelotão.

Claro, é uma grande chatice para os fãs de Portland verem os seus licença do jogador da franquia depois de 11 temporadas… mas em vez de levar as tochas ao número 1. 0, Byron acredita que seria melhor olhar para o lado positivo torcendo para que Lillard conquiste o campeonato com seu novo time.