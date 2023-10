EUn Semana 6, o fortemente favorecido Filadélfia Eaglesliderado por Jalen Hurts, enfrentou a luta Jatos de Nova YorkQuem Jatos havia perdido seu quarterback estrela Aaron Rodgers lesão, fazendo com que Águias os favoritos. No entanto, apesar das probabilidades, o Jatos saiu vitorioso.

Surpreendentemente, foi Zach Wilson dos Jets que tiveram um desempenho mais impressionante do que Machuca, já que este último, que recentemente assinou uma extensão significativa de contrato, teve um desempenho decepcionante. Ele lançou um touchdown e três interceptações, com a última virada se mostrando custosa, levando ao Jatos‘ touchdown da vitória do jogo executado por Salão Breece.

Frustrado com a dor

Os fãs expressaram frustração com Machucae um até o comparou a Dak Prescottque teve um jogo difícil na semana anterior.

“Jalen dói parecia uma merda Dak Prescott lá fora… OC não conseguiu iniciar o jogo e perdemos para a porra Zach Wilson… Eu odeio esse time”, escreveu o torcedor nas redes sociais.

Machuca agora lidera a NFC em interceptações, com um total de sete, superando a contagem de seis interceptações da temporada anterior.

O crédito vai para Roberto Salehde Jatos defesa, o que confundiu os principais zagueiros, incluindo Josh Allen e Patrick Mahomes. O JatosO recorde de 3-3 sugere que eles não devem ser subestimados, e sua defesa tem potencial para carregar o time e potencialmente quebrar a seca de 12 temporadas nos playoffs.