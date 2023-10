Os gêmeos vencem os Blue Jays no jogo 1 da Wild Card Series – encerrando uma seca de 19 anos sem vitória nos playoffs

Ón 5 de outubro de 2004, o Gêmeos de Minnesota derrotou o Ianques de Nova Iorque 2 a 0 no jogo 1 do Série da Divisão da Liga Americana. Minesota arremessador inicial João Santana lançou sete entradas de shutout, enquanto os outfielders Shannon Stewart e Jaque Jones dirigiu em corridas como o AL Central campeões deram início ao ALDS com uma vitória em Estádio Ianque.

Poucos presentes poderiam ter previsto o que aconteceria a seguir. O Gêmeos não apenas perderia os três jogos finais da série, mas Minnesota passaria quase 20 anos sem registrar outra vitória na pós-temporada.

Essa sequência árida chegou ao fim na terça-feira, quando os Twins venceram o Blue Jays de Toronto 3 a 1 no jogo de abertura do Série Wild Card da Liga Americana. A vitória encerrou uma seqüência de 18 derrotas consecutivas na pós-temporada – a mais longa da história do esporte profissional norte-americano.

A última vez que os Twins venceram um jogo de playoff…

Deveria ser desnecessário dizer isso Liga Principal de Beisebol mudou drasticamente desde Minesota venceu pela última vez um único jogo de playoff.

Por exemplo, o Houston Astros estavam no Liga Nacional na época – eles se mudaram para o Liga Americana em 2013. Royce Lewisque marcou duas vezes para o Gêmeos na terça-feira, tinha apenas cinco anos quando Santana lançou sua joia em Estádio Ianque na série da divisão de 2004.

Falando de Santanaa temporada de 2004 viu o canhoto vencer o primeiro de seus dois Prêmios Cy Young da Liga Americana – ele lançou pela última vez nas ligas principais em 2012. Zack Greinke — um futuro Hall da Fama arremessador que ganhou o prêmio Cy Young em 2009 – tinha acabado de completar sua temporada de estreia.

Talvez o mais surpreendente para os fãs mais jovens seja o Red Sox de Boston ainda não havia terminado seu infame Série Mundial seca na última vez que Minnesota venceu um jogo da pós-temporada. Os Red Sox venceram tudo naquele mês de outubro e, desde então, venceram mais três campeonatos.

Lewis faz história

Gêmeos interbases Luís foi a força motriz por trás Minesotana vitória de terça-feira – e ele fez uma história única na pós-temporada no processo.

Lewis, a escolha geral número 1 no Rascunho da MLB 2017, tornou-se apenas o terceiro rebatedor a rebater home runs em suas duas primeiras aparições na pós-temporada. Ele acertou um home run de duas corridas Toronto ás Kevin Gausman no primeiro turno, e ele seguiu com uma explosão solo Gausman no terceiro – fornecendo todas as pontuações dos Twins no Jogo 1 e mostrando à América em geral que ele é uma força a ser reconhecida.