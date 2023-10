Os Leões se apoiam nas pernas de Jahmyr Gibbs, no braço de Jared Goff na vitória por 26-14 sobre os Raiders desafiados ofensivamente

Ropa Jahmyr Gibbs correu para 152 jardas e um touchdown, o recorde da temporada, Jared Goff arremessou para 272 jardas com um placar, e o Leões de Detroit vencer o Invasores de Las Vegas 26-14 na noite de segunda-feira.

O NFC Norte-Leões líderes (6-2) paralisaram em três tentativas iniciais, preparando-se para gols de campo, antes Goff lançou um golpe de 18 jardas para o novato Sam LaPorta para colocá-los à frente por 16-7 no final do primeiro tempo.

Goff lançou uma interceptação que Marcos Peters retornou 75 jardas para um touchdown no início do terceiro quarto, permitindo que Las Vegas (3-5) chegasse a dois pontos. A próxima viagem de Detroit terminou quando Craig Reynolds se atrapalhou com os Raiders 3.

Os leões manteve a bola e marcou em sua terceira tacada no segundo tempo, assumindo uma vantagem de dois gols na corrida de touchdown de 27 jardas de Gibbs. Riley Paterson fez um field goal de 52 jardas para dar ao Detroit uma vantagem de 12 pontos.

Essa foi uma almofada confortável contra os desafiados ofensivamente Invasores.

Las Vegas deu as boas-vindas ao retorno de Jimmy Garoppolo, mas lamentou ter feito a nona interceptação, líder da liga, uma jogada depois que os Raiders recuperaram um fumble no primeiro quarto. Kerby Joseph foi eliminado GaroppoloO passe elevado para cobertura dupla em direção Davante Adams na zona final.

No meio do quarto, tentando se recuperar, o Invasores desistiu dos sacks em três dos quatro snaps e virou nos downs aos 28.

Em tudo, Las Vegas permitiu que seu quarterback espancado fosse demitido seis vezes.

Garoppolo, que perdeu seis quartos por causa de uma lesão nas costas, acertou 10 de 21 para 126 jardas. Mesmo quando Garoppolo teve tempo para lançar e um receptor aberto, ele errou – como fez quando Adams estava sozinho no fundo do campo no final do jogo. Quando a série terminou, o destacado recebedor bateu o capacete na linha lateral e sentou-se enojado no banco dos Raiders.

A temporada sem brilho de Josh Jacobs continuou. Ele terminou com 15 corridas para 61 jardas e um touchdown de 3 jardas no final do primeiro tempo que cortou o Invasores‘déficit para 9-7. Essa foi a única pontuação deles no ataque.

Goff completou 26 de 37 passes, acertando seis vezes para 108 com Amon-Ra St.que jogou durante uma doença.

Entrando no jogo, Las Vegas manteve cinco times com o melhor desempenho da NFL com passes de menos de 200 jardas.

Detroit também teve um jogo de corrida dinâmico para manter os Raiders em seu encalço.

Gibbsa 12ª escolha geral, teve 26 corridas, o melhor da temporada, e cinco recepções para 37 jardas.

FAZENDO UMA MARCA

LaPorta, que teve oito recepções para 57 jardas, é o primeiro jogador da NFL a ter pelo menos três recepções e mais de 35 jardas recebidas em seus primeiros oito jogos.

DINHEIRO DE MAXX

Invasores ponta defensiva Max Crosby doou US$ 1 milhão ao departamento de atletismo do leste de Michigan, e a escola está batizando seu campo no Rynearson Stadium em homenagem a sua ex-estrela. O duas vezes Pro Bowler teve uma grande noite com oito tackles, incluindo um perdido, e forçou e recuperou um fumble.