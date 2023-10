Os pais de Matthew Perry chegam à casa onde a estrela de ‘Friends’ se afogou e morreu

A família de Matthew Perry apareceu em sua casa em Los Angeles poucas horas depois que a estrela de “Friends” morreu no sábado em uma jacuzzi.

O TMZ divulgou a história… os primeiros respondentes correram para a casa de Perry depois de receber uma chamada de parada cardíaca. Perry se afogou em sua jacuzzi. Nenhuma droga foi encontrada no local. O TMZ obteve o áudio do despacho – não a ligação para o 911 – em que os primeiros respondentes foram enviados para a casa.

Conforme relatado pelo TMZ, Matthew postou um vídeo assustador poucos dias antes de sua morte, no qual ele se mostrava em uma jacuzzi com a luz da cidade abaixo e a legenda… “Oh, então a água quente girando faz você se sentir bem? Mattman.”

Os pais de Matthew se separaram quando ele ainda era um menino. Sua mãe se casou com Keith Morrison em 1981. Matthew dedica uma parte significativa de suas memórias falando sobre sua educação e algumas das lutas que enfrentou quando era filho de pais divorciados.

Matthew manteve contato com seu pai biológico, um ator, e John até apareceu em um episódio de “Friends”. John também foi o marinheiro do Old Spice nos comerciais.