Os pais de Taylor Swift trocam pulseiras da amizade com os fãs na estreia de ‘Eras’

Taylor Swift A estreia mundial do filme da turnê “Eras” não estaria completa sem muitas pulseiras de amizade… e os pais da cantora se juntaram à diversão com seus maiores fãs – que incluíam Sabor Sabor !

Scott dar Andrea Swift eram todos sorrisos para o grande estreia do épico filme-concerto de sua filha na noite de quarta-feira às O Bosque em Los Angeles – Andrea foi flagrada negociando e se divertindo com um fã durante toda a noite.

Andrea não pôde deixar de dar um abraço no Swiftie depois de receber deles o acessório, que dizia: “Eu te amo mamãe, muito obrigada”… e ela fez questão de retribuir o favor encontrando uma pulseira para retribuir. .

Uma das muitas celebridades que apareceram foi o grande Swiftie, Flavor Flav – depois de tirar uma foto com os pops de Taylor, eles entraram no negócio de troca de pulseiras também… com Scott dando a Flav um “Papa Swift” que aparentemente NÃO é para negociação.