Os Raiders esperam uma vitória preciosa no Monday Night Football enquanto Jordan Love lança 3 INTs

Robert Spillane interceptado Baía Verdede Jordão Amor duas vezes, Amy Robertson fez uma escolha decisiva na end zone, e o Invasores de Las Vegas vencer o Empacotadores 17-13 na noite de segunda-feira para impedir uma derrapagem de três jogos.

O Invasores‘A ofensa fez apenas o suficiente, com Jimmy Garoppolo completando 22 de 31 passes para 208 jardas e um touchdown ao lançar seu NFL-sétima interceptação alta. Jacob Meyers pegou sete passes para 75 jardas e um TD.

Amor acertou 16 de 30 para 182 jardas e as três escolhas.

Nenhuma ofensa em sincronia

Ambas as ofensas lutaram. O Invasores (2-3) ganhou 279 jardas e o Empacotadores (2-3) terminou com 285.

Las Vegas encerrou uma derrapagem de oito jogos contra os Packers. A última batida da franquia Baía Verde em 1987, quando tocou em Os anjos.

Os Raiders conseguiram uma vantagem de 10-3 no intervalo graças ao passe para touchdown de 9 jardas de Garoppolo para Meyers. Las Vegas teve uma chance de vantagem ainda maior após o linebacker SpillaneA interceptação de Noel no segundo quarto deu aos Raiders a posse de bola no Green Bay 7, mas se contentaram com um field goal curto.

Esse tipo de início não foi novidade para os Packers, que marcaram seis pontos no primeiro tempo nos últimos três jogos. Eles superaram uma desvantagem de 17 a 0 no intervalo, há duas semanas, para vencer o Santos de Nova Orleanse na semana passada superou o Leões de Detroit 17-7 no segundo tempo, mas ainda assim perdeu por dois touchdowns.

E, na hora certa, os Packers abriram o segundo tempo com Rudy Fordinterceptação de Garoppolo. Isso levou a AJ DillonA corrida de touchdown de 5 jardas para empatar o jogo.

Mais tarde, no terceiro quarto, o Green Bay não conseguiu tirar vantagem de um campo curto. Amor encontrado Christian Watson sem um defensor a cerca de 10 metros dele. A conclusão de 77 jardas – e uma penalidade de tackle com coleira – colocou os Packers em 3. Mas Green Bay teve que se contentar com um field goal de chip shot para avançar por 13-10.

A liderança não durou muito. Josh JacobsA corrida de touchdown de 2 jardas para abrir o quarto período colocou Las Vegas de volta na frente.

Tocha de luz dos Cavaleiros Dourados

O Cavaleiros de Ouro de Vegascom o Copa Stanley a reboque, acendeu o Al Davis tocha memorial antes do jogo. Eles atraíram uma forte ovação da multidão, que gritava “Go Knights Go”.

O Cavaleiros levantarão a bandeira do campeonato na noite de terça-feira antes de enfrentar o Seattle Kraken na abertura da temporada.

Lesões

Baía Verde ganhou um impulso quando CB Jaire Alexandre começou depois de perder os dois jogos anteriores devido a uma lesão nas costas. … Empacotadores LIBRA Cais Walker (joelho) e S Darnell Savage (panturrilha) se machucou no segundo quarto. … O Invasores entrou no jogo magro como cornerback com Nate Hobbs (tornozelo) e Jakorian Bennett (isquiotibiais) não está jogando.

A seguir

Empacotadores: Depois de um tchau, jogue em Denver em 22 de outubro.

Invasores: Las Vegas treinador Josh McDaniels vai contra seu antigo chefe pela segunda temporada consecutiva quando Bill Belichick e a Patriotas da Nova Inglaterra visita no domingo.