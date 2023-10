Os Rangers da MLB superam os Cowboys da NFL em um estranho dia de esportes para os fãs de Dallas

Sfãs de portos no Dallas a área metropolitana quase certamente não previu isso.

No domingo, tanto o rangers do Texas e Dallas Cowboys jogou jogos de enorme importância. O guardas estavam tentando assumir a liderança da série de divisão por 2 a 0 sobre o Orioles de Baltimoreenquanto o Vaqueiros estavam visitando o São Francisco 49ers sobre “Futebol de domingo à noite.” Os Rangers venceram, os Cowboys não – mas o time de beisebol conseguiu superar o time de futebol americano naquela noite.

Os morcegos dos Rangers ganham vida em Baltimore

O guardas venceu por pouco o jogo 1 do Série da Divisão da Liga Americana sobre o Pelo menos campeão Papa-figose Texas ficou para trás no início do jogo 2 depois de uma única corrida de duas corridas do outfielder Aaron Hicks. Mas o ataque dos visitantes ganhou vida no segundo turno, marcando cinco corridas – e então o martelo caiu.

Rebatedor designado Mitch Garver acertou um grand slam para o campo esquerdo no terceiro inning, ampliando a vantagem do wild card Rangers para 9-2. O Texas acabaria conseguindo uma vitória por 11-8 – e os Rangers agora voltam para Arlington com a chance de encerrar a série em Campo de vida do globoonde podem reservar o seu lugar no Série do Campeonato da Liga Americana pela primeira vez desde 2011.

Apresentações como a de domingo mostram que Dak Prescott luta para enfrentar o momento

Dak Prescott realmente vale US$ 160 milhões?Roberto Ortega

Cowboys humilhados em Santa Clara

O Vaqueiros conheci o 49ers em uma revanche altamente antecipada do jogo de roer as unhas da temporada passada Rodada Divisional NFC confronto – mas desta vez foi uma risada.

São Francisco mudou para 5-0 em 2023 NFL temporada depois de conseguir 42 pontos no alardeado Dallas defesa. O Nove interceptado Dak Prescott três vezes, enquanto Brock Purdy encontrado George Kittle por três touchdowns – garantindo a 14ª vitória consecutiva dos anfitriões na temporada regular.

PrescottO desempenho de foi duramente criticado e ele acabou sendo eliminado no segundo tempo da derrota desigual por 42-10. Mas qualquer fã dos Cowboys que também torce pelo guardas pode se consolar com o sucesso do time de beisebol em um dos dias mais estranhos do Dallas cenário esportivo.