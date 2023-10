Os redatores principais de Drew Barrymore se recusam a retornar ao talk show pós-ataque

Esses escritores que viraram as costas para Drew são Chelsea Branco , Cristina Kinon dar Liz Koe – e eles estão trabalhando no programa de DB desde a primeira temporada.

Enquanto a greve da WGA estava em andamento, no entanto, eles puderam ser vistos fazendo piquetes do lado de fora do escritório da CBS em Nova York em várias ocasiões. E, quando Drew anunciou que estava trazendo seu programa de volta prematuramente (antes do fim da greve), alguns deles expressaram abertamente desapontamento com seu chefe… ecoando a reação Drew recebeu em liberdade.