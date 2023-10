Os relacionamentos românticos de Matthew Perry: de Gwyneth Paltrow a Julia Roberts

Tele falecido ator, Mateus Perrydeixou um legado não apenas através de seu retrato icônico de Chandler Bing no programa de TV de sucesso ‘Friends’, mas também com uma série de relacionamentos de alto nível com outras atrizes de Hollywood.

Em seu livro de memórias, ‘Friends, Lovers, and All That Terrible Stuff’, publicado em novembro de 2022, Perada abriu alguns dos capítulos românticos mais significativos de sua vida, juntamente com suas batalhas contra o vício. Aqui, nos aprofundamos nesses relacionamentos e nas histórias por trás deles.

Lizzy Caplan: seu relacionamento mais longo

Perada compartilhou um relacionamento de seis anos com a atriz Lizzy Caplan que finalmente chegou ao fim em 2012. Em suas memórias, ele expressou abertamente uma contemplação sobre a separação deles, refletindo sobre o que poderia ter acontecido se ele tivesse proposto.

“Muitas vezes penso que se eu tivesse perguntado [her to marry me]agora teríamos dois filhos e uma casa”, escreveu ele.

“Em vez disso, sou um idiota que está sozinho em casa aos 53 anos.”

Um jantar memorável com Cameron Diaz

Embora nunca tenha evoluído para um romance sério, Perada e Cameron Diaz uma vez compartilhou um jantar.

Embora a atriz não buscasse uma conexão mais profunda, ambos Perada e Díaz relembraram com carinho a noite agradável que passaram juntos.

Gwyneth Paltrow: uma aventura nos primeiros dias

Perada também revelou em suas memórias que ele teve um breve caso com Gwyneth Paltrow durante uma festa.

Este caso aconteceu quando nenhum deles atingiu o nível de fama que acabariam por alcançar na indústria do entretenimento.

Um relacionamento de curta duração com Julia Roberts

Em 1995, Perada teve um relacionamento de três meses com a renomada atriz Júlia Roberts.

“Namorando Júlia Roberts tinha sido demais para mim, pois eu estava constantemente certo de que ela iria terminar comigo, porque por que ela não iria? Perada anotado em suas memórias.

“Eu não fui suficiente; nunca poderia ser suficiente.

“Eu estava quebrado, curvado, desagradável. Então, em vez de enfrentar a agonia inevitável de perdê-la, terminei com a linda e brilhante Júlia Roberts.”

Molly Hurwitz: seu último relacionamento conhecido

PeradaO último relacionamento conhecido foi com Molly Hurwitzseu agente literário.

Os dois ficaram juntos por aproximadamente três anos, até 2021, e houve até anúncio público do noivado, embora o casamento nunca tenha acontecido.

Depois de terminar, Perada e Hurwitz continuou a manter uma amizade saudável e solidária.

Jennifer Aniston: desejo não realizado

Perada nutria sentimentos românticos por Jennifer Anistonsua co-estrela de ‘Friends’.

Ele queria algo mais do que amizade, mas os sentimentos deles não estavam sincronizados e seus desejos continuavam insatisfeitos.

No entanto, a forte relação profissional persistiu, alimentada pelo respeito mútuo e pela amizade.

Breves casos com Yasmine Bleeth e Neve Campbell

PeradaA história romântica de também inclui breves relacionamentos com atrizes Yasmim Bleeth e Neve Campbell.

Perada e Campbell se cruzaram durante as filmagens de ‘Three to Tango’, comédia romântica lançada em 1998, na qual Perry foi um dos atores principais.