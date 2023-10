Os Rolling Stones aparecem com Lady Gaga e desencadeiam a loucura em um clube de Nova York

Tmilagres da ciência moderna, as pedras rolantescomemorou o lançamento de seu primeiro álbum de música original em 18 anos com um Clube de Manhattan show na quinta-feira.

Diante de um público repleto de celebridades que incluía Christie Brinkley, Elvis Costello e Trevor Noah no Racket NYCos Stones fizeram um barulho notável em sete músicas, quatro do novo “Diamantes Hackney“disco.

Mick Jagger aludiu a acrobacias anteriores que os Stones fizeram em Nova York para divulgar novas músicas ao longo dos anos, incluindo apresentações em um caminhão-plataforma na Quinta Avenida.

Ele saudou a cidade abrindo com a música punk da década de 1970, “Shattered”, com a letra “meu cérebro foi espalhado por toda Manhattan”.

Depois de apresentar o novo single, “Angry”, Jagger observou aos seus companheiros de banda: “Há uma primeira vez para tudo”.

A morte do baterista Charlie Watts em 2021

Com a morte do baterista Charlie Watts em 2021, os Stones estão reduzidos a um trio central de Jagger e guitarristas Keith Richards e Ron Wood. Eles são complementados no palco com outros quatro músicos.

“Hackney Diamonds”, lançado em um momento em que muitos fãs se perguntavam se os Rolling Stones voltariam a se preocupar com novas músicas, foi bem recebido pela crítica, com muitos notando a energia nítida que a banda exibia. Sai na sexta-feira.

Esse vigor ficou evidente na apresentação no bairro Meatpacking de Manhattan. Seguindo um DJ de abertura definido por Questlove, Jagger empinou e rondou um palco muito menor do que ele está acostumado, que um roadie preparou para ele espalhando pólvora no chão. Agora com 80 anos, ele se movia como um homem com metade de sua idade. Sua língua balançou levemente enquanto ele recuperava o fôlego depois de outra música inspirada no punk, “Morda minha cabeça.”

“Você deve estar familiarizado com este”, disse Jagger antes Ricardo começou o riff de abertura de “Jumpin’ Jack Flash”, superando instantaneamente as milhares de versões de bandas de bar tentadas nos 55 anos desde o lançamento da música.

Desta vez, a banda do bar eram os Rolling Stones.

Lady Gagavestida com um terninho marrom de lantejoulas, apareceu para recriar seu dueto – duelo, na verdade – com Jagger no novo “Sweet Sounds of Heaven”.

“Nova York, os Rolling Stones!” ela disse antes de sair, após trocar beijos com Jagger e Richards.