Os San Francisco 49ers respiram aliviados enquanto McCaffrey, Samuel e Williams o dia a dia

O técnico do San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, descreveu Christian McCaffrey, Deebo Samuel e Trent Williams como no dia a dia depois que o trio se machucou no domingo.

A notícia é um suspiro de alívio para o time e seus torcedores, com todos os três jogadores sendo os principais contribuintes para os candidatos ao Super Bowl.

McCaffrey sofreu uma lesão oblíqua na derrota da semana 6 para o Cleveland Browns, enquanto Samuel machucou o ombro no primeiro quarto e não voltou.

Quanto ao ataque esquerdo Williansele machucou o tornozelo, mas permaneceu no jogo.

Todos os três poderiam jogar contra o Minnesota

Os 49ers, que estão com 5-1 e ocupam o primeiro lugar na NFC West após seis jogos, continuam sua temporada na noite de segunda-feira, quando viajam para um confronto com o Minnesota Vikings.

Com Shanahan descrevendo todos os três como um dia a dia, há uma chance de que todos os três joguem contra os Vikings. No entanto, isso provavelmente será determinado pela forma como eles progredirem nos treinos desta semana.

McCaffreyO status de é talvez o mais importante para os 49ers. Ele correu para 553 jardas e sete touchdowns até agora nesta temporada.

Junto com sua habilidade no solo, o ex-escolhedor do primeiro round também tem 23 recepções para 177 jardas e dois touchdowns.

Samuel tem 302 jardas de recepção e um touchdown em 20 recepções, enquanto Williams continua sendo um dos principais left tackles da liga, apesar de ter 35 anos.

Débo falei com Kay Adams sobre sua lesão esta semana, revelando que isso aconteceu na primeira jogada do jogo.

“No momento, está um pouco dolorido” Samuel disse Kay Adams esta semana. “Bem, meio dolorido, na verdade; mais ou menos como no dia a dia. Na verdade, aconteceu como na primeira jogada do jogo. Ele (Browns S Juan Thornhill) meio que me pegou no bíceps.

“Eu nunca tive um ferrão antes, então nunca soube como era. Então fiquei meio entorpecido por um minuto, e então recuperei todos os meus sentimentos, e então senti muita dor para voltar. lá.”