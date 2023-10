Os tiroteios em massa mais mortais da América em 2023, lista completa

TO tiroteio em massa em Lewiston, Maine, tornou-se tragicamente o mais mortal nos EUA no ano de 2023, sublinhando a questão persistente da violência armada no país.

O Gun Violence Archive define um tiroteio em massa como um incidente envolvendo quatro ou mais pessoas baleadas aproximadamente no mesmo horário e local, independentemente das mortes ou motivos.

Os tiroteios em massa mais mortais da América em 2023

Aqui está uma olhada nos tiroteios em massa mais mortíferos que ocorreram em 2023:

Lewiston, Maine

Teme-se que pelo menos 20 pessoas tenham morrido e dezenas de outras ficaram feridas neste trágico incidente. O suspeito ainda está foragido.

Monterey Park, Califórnia (21 de janeiro)

Doze pessoas perderam a vida e nove ficaram feridas durante a celebração do Ano Novo Chinês, sendo o autor do crime Huu Can Tran encontrado morto em seu veículo.

Capturas de tela da conta de Robert Card no Twitter antes do tiroteio

Allen, Texas (6 de maio)

Um atirador solitário abriu fogo fora de um shopping, resultando em nove mortes e sete feridos.

Enoch, Utah (4 de janeiro)

Uma tragédia familiar se desenrolou quando um pai matou sua esposa, cinco filhos e sua sogra antes de tirar a própria vida.

Henryetta, Oklahoma (1º de maio)

Um criminoso sexual libertado matou a sua esposa, os seus três filhos e dois amigos antes de acabar com a sua própria vida, levantando questões sobre a sua libertação.

Tiroteio na escola de Nashville, Tennessee (27 de março)

Um ex-aluno, Audrey Halematou três adultos e três estudantes durante um tiroteio em uma escola cristã particular.

Half Moon Bay, Califórnia (23 de janeiro)

Dois tiroteios em massa separados deixaram sete pessoas mortas, com o atirador Chunli Zhao preso pelos crimes.

Louisville, Kentucky (10 de abril)

Ex-funcionário do banco, Connor Esturjãoabriu fogo contra um banco, resultando em cinco mortos e sete feridos, incluindo dois policiais.

Goshen, Califórnia (16 de janeiro)

Uma mãe adolescente e seu bebê de 10 meses foram mortos a tiros, entre seis vítimas de um ataque direcionado.

Lago Wales, Flórida (2 de maio)

Al Joseph Stenson matou uma mãe e seus três filhos em um motel no centro da Flórida, levando a um impasse com a polícia no qual ele foi morto.

Condado de San Jacinto, Texas (28 de abril)

Francisco Oropeza matou cinco vizinhos após uma altercação relacionada a tiroteios noturnos e acabou sendo detido.