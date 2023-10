Ótima notícia! ESTES beneficiários do Bolsa Família receberão VALOR EXTRA como abono natalino

Uma excelente notícia para os beneficiários do Bolsa Família: o tão esperado abono natalino será concedido em 2023.

Os valores desse dinheiro extra já foram definidos, e agora os beneficiários podem finalmente se planejar para as festividades de fim de ano com um pouco mais de tranquilidade financeira.

Entretanto, vale pontuar que nem todos os beneficiários do programa serão contemplados. Isso porque, o pagamento dos valores extras não se dará em âmbito nacional e sim estadual.

O benefício extra sempre foi um grande desejo dos titulares do Bolsa Família, e sua confirmação este ano é especialmente significativa para as famílias paraibanas inscritas no programa social.

Estima-se que aproximadamente 695 mil segurados serão contemplados no estado da Paraíba e mais com esse importante 13º salário, proporcionando um impulso financeiro bem-vindo durante a temporada festiva.

Sem dúvidas, a concessão do abono natalino é um passo fundamental para reduzir as disparidades econômicas e proporcionar um Natal mais digno e feliz para as famílias que enfrentam dificuldades financeiras.

Enfim, para saber mais detalhes sobre esse benefício adicional do Bolsa Família, continue lendo conosco. Afinal, reunimos aqui muitas informações para esclarecer várias dúvidas relacionadas a essa questão importante.

Informações iniciais



Você também pode gostar:

No dia 6 de outubro, um marco significativo foi estabelecido com a promulgação da Lei nº 12.802, que trouxe uma modificação crucial à legislação que regula o 13º salário no contexto do Bolsa Família.

Esta medida legislativa, que se originou do texto original datado de 25 de abril de 2013, passou por alterações no ano anterior, com o objetivo de ampliar a sua abrangência para incluir o Auxílio Brasil.

Com isso, o abono natalino agora se estende a um número ainda maior de beneficiários, contribuindo para o bem-estar financeiro das famílias de baixa renda.

Porém, como mencionamos anteriormente, o benefício não será para todos. Na realidade, foi anunciado abono natalino destinado aos beneficiários do programa Bolsa Família na Paraíba. Os valores dos pagamentos correspondem a R$ 64,00 por beneficiário.

Esta iniciativa beneficiará um impressionante número de 695.418 famílias paraibanas, proporcionando apoio financeiro crucial durante as festividades. Os pagamentos estão programados para serem concluídos até o final de dezembro de 2023.

Você pode se interessar em ler também:

Quem terá direito ao valor extra pago pelo Bolsa Família?

A liberação do 13º salário do Bolsa Família é um benefício que abrange todas as famílias paraibanas cuja renda mensal per capita não ultrapasse R$ 218.

Em outras palavras, para determinar a elegibilidade, é necessário calcular a renda total da família, somando os ganhos de todos os membros e, em seguida, dividir esse valor pelo número de pessoas. Se o resultado for menor que R$ 218, a família se qualifica para receber o Bolsa Família.

Para ilustrar esse conceito, considere o caso de uma mãe que é a única provedora de três filhos pequenos. Ela trabalha como vendedora informal e ganha R$ 800 por mês. Como seus filhos não têm renda própria, esses R$ 800 representam a única fonte de sustento da família.

Realizando o cálculo, somamos os R$ 800 de renda total e dividimos pelo número de membros da família, que é quatro (a mãe e os três filhos). O resultado é R$ 200 por pessoa.

Dessa forma, como esse valor é inferior a R$ 218, a mãe e seus três filhos atendem aos critérios de elegibilidade para receber o Bolsa Família. Bem como, tem direito aos benefícios extras relacionados.

Ademais, é importante pontuar que as condicionalidades, isto é, regras para a manutenção do cadastro no Bolsa Família devem ser cumpridos.

Condicionalidades do Bolsa Família

Enfim, o programa Bolsa Família estabelece uma série de compromissos que as famílias beneficiárias devem cumprir para garantir o acesso contínuo aos benefícios.

Estes compromissos estão principalmente relacionados à saúde e à educação das crianças e adolescentes no seio dessas famílias. Então, confira abaixo o que é necessário:

Acompanhamento Pré-natal: As gestantes devem realizar consultas regulares durante a gravidez para garantir a saúde da mãe e do bebê;

Vacinação em Dia: As crianças devem seguir o calendário nacional de vacinação, recebendo todas as vacinas necessárias para protegê-las de doenças graves;

Monitoramento Nutricional: É crucial realizar o acompanhamento do estado nutricional das crianças com menos de 7 anos para garantir seu desenvolvimento adequado;

Frequência Escolar: As crianças entre 4 e 5 anos devem ter uma frequência escolar mínima de 60%. Enquanto os beneficiários de 6 a 18 anos que ainda não concluíram a educação básica devem ter uma frequência mínima de 75%. Isso garante que as crianças estejam regularmente na escola, recebendo a educação necessária para seu futuro;

Cadastro Atualizado: Por fim, as famílias devem manter seu Cadastro Único sempre atualizado, revisando-o pelo menos a cada 24 meses para garantir que as informações estejam corretas e atualizadas.

Calendário de pagamentos

Em conclusão, é importante ainda consultar as datas do depósito. Para garantir que os beneficiários do Bolsa Família desfrutem plenamente do espírito natalino, o Governo Federal anunciou a antecipação do abono natalino no calendário de dezembro.

Assim, em virtude do feriado de Natal, os depósitos serão realizados mais cedo, assegurando que as famílias possam se preparar para as festividades. Então, o cronograma de pagamento é o seguinte:

Benefício final 1 – 11 de dezembro;

Benefício final 2 – 12 de dezembro;

Benefício final 3 – 13 de dezembro;

Benefício final 4 – 14 de dezembro;

Benefício final 5 – 15 de dezembro;

Benefício final 6 – 18 de dezembro;

Benefício final 7 – 19 de dezembro;

Benefício final 8 – 20 de dezembro;

Benefício final 9 – 21 de dezembro;

Por fim, o benefício final 0 – 22 de dezembro.