ÓTIMA NOTÍCIA para beneficiários do INSS

Na manhã desta segunda-feira (02), trazemos uma excelente notícia para os beneficiários do INSS. Tanto os indivíduos aposentados quanto os pensionistas agora podem saber com certeza o momento em que seus merecidos pagamentos previdenciários serão creditados em suas contas bancárias.

Os aposentados e pensionistas têm razões para celebrar neste começo de outubro. O alívio vem após uma aguardada notificação ter sido confirmada. Então, se você pertence ao grupo de beneficiários do INSS, continue com a leitura para conferir se o seu montante será creditado ainda nesta semana.

O que o INSS representa?

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é um dos programas governamentais de maior relevância no país. Ele presta assistência tanto aos trabalhadores formais quanto àqueles que conquistaram o direito ao repouso após anos de contribuição.

No ano de 2023, o INSS apresentou estatísticas de destaque. No mês de março, um total de 432,6 mil benefícios foram negados, revelando um aumento substancial em relação a janeiro, quando 264,8 mil serviços foram indeferidos. Estes números refletem a rigorosa análise pela qual os requerimentos de benefícios passam.

Ademais, observou-se uma notável alteração na proporção entre pessoas em idade ativa e idosos. Há cem anos, essa proporção era de 13 para um. Em 2023, essa relação diminuiu para quatro para um. Esse dado evidencia o envelhecimento da população e o subsequente aumento no número de segurados do INSS.

Notícia incrível para beneficiários do INSS

Hoje, segunda-feira (30), conforme comentado acima, um aguardado acontecimento chegou para os aposentados e pensionistas. Um novo lote de pagamentos foi liberado, seguindo o calendário estipulado pelo Instituto Nacional do Seguridade Social.



Como é de praxe, os benefícios são distribuídos com base nos montantes recebidos. A divisão ocorre entre indivíduos que recebem até um salário mínimo e aqueles que têm renda superior a esse valor. É fundamental ressaltar o papel do Número de Identificação Social (NIS): cada dígito determina um dia específico para o recebimento do benefício.

Então, os beneficiários do INSS agraciados hoje são aqueles com rendimentos até R$1.320 e cujo último número do NIS é 6. Ademais, quem recebe acima do piso nacional também terá uma boa surpresa na conta bancária: quem tiver o NIS com final 1 e 6, pode aproveitar.

Aqui está o cronograma que apresenta as datas de pagamento dos benefícios previdenciários para todos os segurados.

Valor até um salário mínimo

Se o beneficiário tiver o NIS com final 1: 25 de setembro (já pago);

Se o beneficiário tiver o NIS com final 2: 26 de setembro (já pago);

Caso o beneficiário tenha o NIS com final 3: 27 de setembro (já pago);

Caso o beneficiário tenha o NIS com final 4: 28 de setembro (já pago);

Se o beneficiário tiver o NIS com final 5: 29 de setembro (já pago);

Se o beneficiário tiver o NIS com final 6: 2 de outubro;

Caso o beneficiário tenha o NIS com final 7: 3 de outubro;

Caso o beneficiário tenha o NIS com final 8: 4 de outubro;

Se o beneficiário tiver o NIS com final 9: 5 de outubro;

Se o beneficiário tiver o NIS com final 0: 6 de outubro.

Valores acima de um salário-mínimo

Se o beneficiário tiver o 1 e 6: 2 de outubro;

Se o beneficiário tiver o 2 e 7: 3 de outubro;

Caso o beneficiário tenha o NIS com final 3 e 8: 4 de outubro;

Caso o beneficiário tenha o NIS com final 4 e 9: 5 de outubro;

Se o beneficiário tiver o 5 e 0: 6 de outubro.

De acordo com informações divulgadas na internet, aproximadamente 37 milhões de aposentados estão sendo beneficiados com esses depósitos mensais em 2023. Os depósitos geralmente são feitos no final do mês, um momento em que muitos enfrentam desafios financeiros.