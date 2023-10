Outro caso legal na NBA: Brandon Miller é citado em processo por homicídio culposo

Raietta Heard, mãe de Jamea Jonah Harrisuma mulher morta perto da Universidade do Alabama em janeiro, entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para a Divisão Oeste do Distrito Norte do Alabama contra três homens que eram jogadores na universidade na época.

Um deles é o Draft da NBA de 2023 escolha número dois, Brandon Millerassim como Dario Miles e Michael Davis.

Jamea Jonah Harris tinha 23 anos quando foi baleada e morta em 15 de janeiro de 2023.

Ambos Milhas e Davis são acusados ​​de homicídio capital, enquanto Moleiroque está pronto para entrar em sua temporada de estreia com o Charlotte Hornetsnão foi inicialmente acusado de nenhum crime.

No entanto, a ação movida pelos advogados da família afirma que todos os três homens “sabia ou deveria saber que trazer uma arma perigosa para uma disputa e descarregar a referida arma provavelmente resultaria em danos”.

Acrescentam ainda que as lesões que levaram à morte da jovem foram “consequência direta ou próxima da negligência ou devassidão de cada um dos arguidos”.

Do que Brandon Miller é acusado?

Em fevereiro, um detetive da polícia afirmou que a arma que a polícia acredita ter sido usada durante o incidente foi recuperada de Moleiroo carro.

MoleiroO advogado de Alega que seu cliente nunca tocou na arma e não sabia que seus companheiros pretendiam usá-la, chegando a afirmar que a arma estava escondida sob a roupa enquanto ele estava no carro, dando a entender que ele nem sabia estava lá.

Agora, parece Moleiro terá que falar em tribunal para deixar claro o seu testemunho. Parece claro que, como resultado, ele perderá os primeiros jogos da temporada.