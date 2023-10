Outubro Rosa: Secretaria de Saúde de Penedo divulga cronograma de ações relacionadas ao diagnóstico precoce do câncer de mama

O Outubro Rosa se tornou um grande aliado para falar sobre conscientização e diagnóstico precoce do câncer de mama. Neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de Penedo preparou diversas ações na luta contra essa doença.

No próximo dia 17, as 20 unidades básicas de saúde do município irão realizar o Dia D com atividades sobre educação em saúde, testes rápidos, consultas com médicos e enfermeiras, vacinação, além da realização de citologia em mulheres de 25 a 64 anos e a solicitação de mamografia.

Já no Centro de Diagnóstico, o Dia D será na quarta-feira, 18, com a realização de ultrassom da mama, mamografias agendadas, palestra com mastologista, aferição de pressão arterial, medição de glicemia e sorteios de brindes.

Além disso, durante todo o Outubro Rosa, mulheres de 50 a 69 anos poderão realizar a mamografia sem encaminhamento, basta chegar na unidade portanto RG, CPF, Cartão SUS e o comprovante de residência.

No Centro de Saúde da Mulher, o Dia D também será no dia 18, a partir das 13h30. A unidade vai realizar consultas e palestras com mastologista e ginecologista falando sobre o câncer de mama, o câncer colo do útero e sífilis, além da realização de testes rápidos.

E para finalizar o mês, no dia 31 será realizado o “Dia D Noturno” em algumas unidades básicas de saúde e o Centro de Diagnóstico funcionando até as 22 horas para atender pacientes que não podem ir durante o dia.

Também será realizado pela SEMS Penedo um momento de acolhimento e conscientização para as servidoras municipais para lembrar da força que o Outubro Rosa tem e que ele já se tornou um movimento cultural em prol da saúde feminina.

“Outubro é o mês para alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo de útero. E a Secretaria Municipal de Saúde preparou diversas ações e programações em todos os nossos postos de saúde, no nosso Centro de Diagnóstico e também no nosso Centro de Saúde da Mulher. O Outubro Rosa, que esse ano leva o tema “Você é única”, é mais uma campanha de uma gestão comprometida com a saúde da mulher penedense”, disse a secretária municipal de saúde, Waninna Mendonça.

O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pela da mama pode ficar parecida com uma casca de laranja; também podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. Caso a mulher observe alguma alteração deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua residência.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS Penedo