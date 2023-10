Pactus Transportes ABRE VAGAS de emprego no Centro-Oeste

A Pactus Transportes, empresa transportadora que surgiu há 5 anos e tem o objetivo de fornecer soluções em transportes de cargas que façam a diferença na rotina de seus clientes, está contratando novos colaboradores no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre, verifique quais são as opções em aberto:

Analista Administrativo – Cuiabá – MT – Efetivo;

Analista Financeiro – Cuiabá – MT – Efetivo;

Assistente Financeiro – Cuiabá – MT- Efetivo;

Coordenador (a) de Sistemas – Cuiabá – MT – Efetivo;

Banco de Talentos – Cuiabá – MT – Banco de Talentos.

Mais sobre a Pactus Transportes

Sobre a Pactus Transportes, é interessante ressaltar que a empresa realiza investimentos maciços na capacitação de profissionais convertendo-se em eficiência nos processos da empresa. Após estudos e análises do mercado no seguimento de transporte e logística, constatou que a segurança e a qualidade são os principais fatores de seus clientes.

Baseando-se nestes princípios, a Pactus Transportes dispõe de estrutura nas principais corredores de escoamento em todas as regiões do país onde o agronegócio esta presente: Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Rondônia, Bahia e São Paulo proporcionando um melhor atendimento.

Por fim, em resumo, a missão da companhia é atuar de forma transparente e responsável, a partir da prestação de serviços de transportes e logísticas, mantendo o foco permanente em qualificação, excelência e melhoria contínua, a fim de satisfazer plenamente as necessidades de seus parceiros, contribuindo com seus resultados e com o desenvolvimento da sociedade.

Como enviar o seu currículo?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



