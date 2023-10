Pagamento CalFresh outubro de 2023: Quanto dinheiro os beneficiários estão recebendo esta semana?

EUSe você é um beneficiário do CalFresh na Califórnia, pode estar se perguntando sobre a quantidade de dinheiro que receberá em Outubro de 2023.

O programa CalFresh, conhecido nacionalmente como SNAP, é um sistema de apoio vital para milhões de indivíduos e famílias em todo o estado.

Em 2022o programa SNAP foi distribuído quase US$ 114 bilhões em benefícios em todo o país, atendendo a uma média de mais de 41 milhões de pessoas mensalmente.

Como of maio de 2023, Califórnia tinha mais de 5,2 milhões de participantes do programa. O USDA cobre o custo total dos benefícios e 50% dos custos de operação do programa, com o Estado da Califórnia e alguns governos locais cobrindo o restante.

Cálculo dos benefícios do CalFresh

Benefícios do CalFresh pode ser usado para comprar qualquer comida ou produto alimentar destinados ao consumo humano, exceto alimentos preparados quentes ou itens de lancheira. Itens não alimentares, como sabonete, papel higiênico ou xampu, bem como bebidas alcoólicas, tabaco, vitaminas, medicamentos e rações para animais de estimação, não são elegíveis. No entanto, Benefícios do CalFresh pode ser usado para comprar sementes e plantas para hortas caseiras produzirem alimentos.

A quantidade de Benefícios do CalFresh uma família recebe é determinado por fatores como tamanho da família e lucro líquido mensal após as deduções permitidas.

Famílias com filhos menores elegíveis (ou certas crianças menores de 19 anos) que atendem aos requisitos federais Requisitos de trabalho TANF pode receber um benefício suplementar através do programa WINS.

Para calcular os benefícios, o departamento de bem-estar do condado determina o lote máximo com base no tamanho da família e deduções 30% do rendimento líquido do agregado familiar.

Por exemplo, a partir de 1º de outubro de 2023a dotação mensal máxima para um família unipessoal é US$ 291enquanto um família de duas pessoas Pode receber US$ 536e um família de três pessoas recebe US$ 766. A cota aumenta com o tamanho da família, adicionando US$ 219 para cada membro adicional acima de oito.

Se você está pensando em se inscrever para os benefícios do CalFresh, você pode fazê-lo pessoalmente, online ou enviando um formulário pelo correio. Para benefícios rápidos (emergenciais), recomenda-se a inscrição pessoalmente no escritório local.

Compreender como os pagamentos CalFresh são calculados e distribuídos é essencial para beneficiários que dependem deste programa para fins essenciais apoio alimentar.

Se você for elegível para os benefícios CalFresh, o valor que você receberá dependerá de suas circunstâncias específicas, tornando crucial manter-se informado sobre quaisquer alterações nos valores de pagamento e nas diretrizes do programa.