Pagamento CalWorks: Os benefícios do CalWorks estão aumentando este ano?

Ccriado em 1997, o CalWORKs O programa foi uma resposta à legislação federal de reforma da previdência social de 1996. Foi criado pelo governo federal Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) programa. CalWORKs oferece subsídios em dinheiro e até serviços de emprego para famílias de baixa renda. É um programa supervisionado pela Secretaria de Serviços Sociais do estado. Os valores dos subsídios são, na verdade, ajustados ao tamanho da família, ao nível de renda e à região onde a família está localizada. Existem condados de alto custo no estado da Califórnia, eles recebem subsídios que aumentam 4,9% a mais do que as pessoas que vivem em condados de baixo custo. Por exemplo, uma família de três pessoas em um condado onde o custo é mais alto, sem nenhuma outra renda auferida, recebe atualmente US$ 925 por mês. Famílias de regiões de baixo custo recebem US$ 878 por mês.

O CalWORKs aumentará em 2024?

Tudo isso foi em 2022, mas durante esse mesmo ano houve um aumento significativo para 10% que continuará de agora até 2024. Com esta percentagem, cada família em dificuldades de todos os níveis de rendimento receberá $860 mensais se se candidatar. O tamanho da família também não importa, todos recebem a mesma quantia. No dia 30 de setembro esse percentual chega ao fim, mas poderá ser revisto novamente. O país em geral foi atingido pelos efeitos da pandemia global em todos os níveis. Mas atingiu especialmente o estado da Califórnia e o governador Gavin Newsom tem tentado estabilizar o navio ao longo de todos estes anos. Ao mesmo tempo, também pensa na sua possível candidatura à presidência dos Estados Unidos.

Provavelmente, a revisão deste programa CalWORKs estará no ar dependendo de quem conseguir ganhar a cadeira na Câmara. Embora os republicanos também apoiem programas de bem-estar social, eles quase sempre fazem modificações em modelos já existentes com os quais não concordam totalmente. Deveria ser interessante ver quem assumirá o cargo de governador da Califórnia, caso ele perca seu emprego atual. Juntamente com outros programas, o CalWORKs ajudou muitas famílias no estado ensolarado.