Pagamento CalWorks: Quanto seu pagamento CalWorks aumentará em outubro de 2023?

Ea partir de 1º de outubro de 2023, mudanças significativas estão chegando ao CalWORKs programa, impactando os limites de declaração de renda, pagamentos de ajuda e benefícios relacionados.

Em primeiro lugar, o CalWORKs Limite de declaração de renda (IRT) será atualizado e a renda que exceder esse limite deverá ser informada imediatamente, no prazo de 10 dias, se ocorrer entre relatórios semestrais ou recertificações anuais.

Isto inclui rendimentos auferidos e não auferidos pela unidade de assistência. O valor declarado do IRT consiste em 55 por cento do nível de pobreza federal para uma família de três pessoas, mais o rendimento mais recente utilizado para determinar o subsídio da unidade de assistência.

As unidades de assistência sem rendimentos ou apenas rendimentos não auferidos devem reportar alterações de rendimentos apenas se adquirirem novos rendimentos auferidos que excedam o IRT quando combinados com outros rendimentos auferidos.

Quando é reportado rendimento superior ao IRT, o concelho deve avaliar se se espera que continue. Se assim for, o CalWORKs o valor do subsídio deve ser recalculado usando a nova receita e, se o subsídio diminuir, um aviso tempestivo e adequado deve ser dado.

Se a nova renda exceder 130% do Nível Federal de Pobreza, CalWORKs será descontinuado com aviso prévio.

Alguns casos podem ficar acima do IRT, mas abaixo de 130 por cento do Nível de Pobreza Federal, tornando-os inelegíveis para uma subvenção em dinheiro, mas ainda elegíveis para serviços de apoio e necessidades especiais do CalWORKs.

O CalWORKs está dando dinheiro extra em 2023?

A partir de 1º de outubro de 2023, o Pagamento máximo de auxílio CalWORKs (MAP) aumentará 3,6 por cento. Além disso, o aumento de 10% do MAP programado para terminar em 30 de setembro de 2023 continuará.

No entanto, este aumento de 3,6% na PAM pode levar a uma diminuição nos benefícios do CalFresh. Os condados devem fornecer notificação por escrito sobre qualquer redução da concessão do CalFresh devido ao aumento do MAP até 20 de setembro de 2023.

Estas alterações terão impacto nos beneficiários do CalWORKs, exigindo relatórios oportunos de rendimentos e introduzindo ajustes nos pagamentos de ajuda e benefícios relacionados, necessitando de consideração e comunicação cuidadosas tanto das unidades de assistência como dos condados envolvidos.