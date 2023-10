PAGAMENTO de 13º salário causa DÚVIDAS entre os brasileiros: muitos NÃO estão satisfeitos

Anualmente, os cidadãos do Brasil anseiam pelo repasse do 13º salário, que proporciona alívio nas despesas do fim de ano. Esse dinheiro também ajuda naquelas situações que surgem com o início do ano subsequente, como os gastos com educação, IPVA, IPTU, etc.

Agora, o governo divulgou o cronograma oficial contendo os prazos de pagamento das quantias. E se você está ansioso em saber quando terá o 13º salário disponível em conta, continue com a leitura. Assim, conseguirá se programar e ter um fim de ano excelente.

Pormenores do 13º salário

O calendário oficial referente ao desembolso do 13º salário é configurado considerando a data de ingresso do colaborador na empresa. As datas de desembolso geralmente começam em novembro e se prolongam até dezembro, concedendo alívio financeiro aos brasileiros durante este período anual.

Os prazos e critérios para pagamento, juntamente com algumas alterações recentes nas regulamentações do 13º salário que podem ter um efeito positivo sobre os trabalhadores, já estão estabelecidos.

A expectativa pelo 13º está a ponto de ser encerrada para os trabalhadores do Brasil. Este benefício assegura uma remuneração adicional anual aos funcionários com registro em carteira e aos segurados do INSS.

A quitação pode ocorrer em duas partes. Dessa forma, as empresas ainda têm margem para realizar o repasse da primeira parcela dentro dos prazos legais. Assim, previnem quaisquer penalidades decorrentes do não cumprimento das datas estipuladas.

Calendário oficial de pagamento em 2023

Conforme a atual legislação em vigor, a gratificação natalina, também conhecida como 13º salário, deve ser remunerada conforme o seguinte cronograma:



Primeira parcela: até o último dia de novembro;

Segunda parcela: até o vigésimo dia de dezembro.

Há também a possibilidade de obter o pagamento completo da bonificação natalina até o último dia de novembro. Conquanto, outra possibilidade se encontra mediante solicitação prévia ao empregador, juntamente com o período de férias.

Cada fração equivale a metade do montante total do benefício, sendo que a primeira parte não está sujeita a quaisquer deduções. Por outro lado, a segunda fração pode incluir descontos relativos ao Imposto de Renda e à Contribuição Social.

É essencial salientar que os aposentados e beneficiários do INSS já obtiveram o pagamento do 13º salário em 2023. Isso porque o Governo Federal antecipou os desembolsos para os meses de maio e junho.

Como se calcula o 13º salário?

O montante do 13º salário equivale à totalização de todas as remunerações de índole salarial, englobando horas extras, acréscimos e comissões. Essa quantia é fracionada em 12 partes e multiplicada pelo número de meses laborados durante o ano. Vejamos um exemplo:

Remuneração: R$ 1.320;

Divisão por 12: R$ 110;

Mês de trabalho: 9;

Resultado: R$ 990.

Nesta situação, o colaborador receberá uma bonificação natalina no valor de R$ 990. Portanto, mantenha-se atento às datas e aos procedimentos aritméticos para assegurar que o seu 13º salário seja compensado de forma precisa em 2023.

A evolução deste benefício no território brasileiro

O 13º salário representa uma conquista valorizada pelos trabalhadores do Brasil e um benefício que ganhou ainda mais relevância ao longo do tempo. Esse pagamento adicional, que proporciona um alívio financeiro essencial no encerramento do ano, teve seu início no país em 1962, por meio da Lei 4.090. Desde então, tornou-se um direito dos trabalhadores, assegurando-lhes uma renda extra para fazer frente às despesas de final de ano.

A implementação do 13º salário no Brasil marcou uma mudança substancial nas relações laborais e um avanço significativo para a classe trabalhadora. Ao longo do tempo, sua regulamentação foi aperfeiçoada. Assim, estabeleceram-se prazos e diretrizes nítidas para seu pagamento, conforme o cronograma estipulado por lei.

Atualmente, o montante extra constitui uma parcela essencial do orçamento familiar de inúmeros brasileiros. Com isso, contribui para estimular a economia durante o período festivo do final do ano.