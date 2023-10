PAGAMENTO de dívidas com DESCONTAÇO

A partir desta segunda-feira (30), tem início a 30ª edição do Feirão Serasa Limpa. Conforme informado pelo órgão de análise de crédito, é possível obter descontos de até 99% nas dívidas. A iniciativa estará ativa até o dia 30 de novembro.

Mais de 500 empresas dos setores bancário, financeiro, varejo, telecomunicações e securitização participarão do evento. As empresas que também integraram o Desenrola Brasil, um programa do Governo Federal voltado para a reestruturação de dívidas, disponibilizarão os mesmos descontos oferecidos no programa, caso o pagamento seja efetuado de forma integral.

Dívidas podem ser quitadas com facilidade pela Internet

Uma novidade deste ano é a inclusão das concessionárias de energia na lista de participantes. Isso possibilitará a quitação de contas atrasadas de energia, tanto da Enel, que atende consumidores em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, quanto da Light, a concessionária do Rio de Janeiro.

Além disso, as empresas participantes oferecem a opção de parcelamento em até 72 vezes. Vale ressaltar que, se o pagamento for realizado através do sistema PIX, a atualização no histórico do Serasa é imediata. Para verificar a lista completa das empresas participantes, acesse o site oficial do evento.

Negociação de dívidas pelo aplicativo

Passo 1 – Baixe o aplicativo da Serasa em seu dispositivo móvel. Faça o login com suas informações. Caso não tenha uma conta, faça um cadastro gratuito preenchendo os dados solicitados, incluindo número de documento, nome, e-mail e senha. Uma vez na plataforma, suas informações financeiras estarão visíveis;

Passo 2 – Escolha a oferta que deseja. Selecione “Ver ofertas” e confira as condições oferecidas com os descontos do Serasa Limpa Nome já aplicados. Em seguida, clique em uma das dívidas disponíveis para ver as opções de renegociação de cada débito. Para fazer um acordo, clique em “Negociar” nas opções apresentadas. Dessa forma, você poderá aproveitar as oportunidades do Feirão Serasa Limpa Nome para regularizar suas dívidas de maneira conveniente;

Passo 3 – Após escolher a melhor opção e forma de pagamento de sua preferência, siga os passos para concluir o acordo. Se optar pelo boleto, você pode copiar o código, baixá-lo ou solicitar o envio via WhatsApp. No caso da opção PIX, selecione a data de vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme todas as informações, revise as condições apresentadas e clique em “Concluir acordo;

Passo 4 – Após fechar o acordo, é necessário efetuar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior.

Negociação de dívidas pelo site



Passo 1 – Acesse o site oficial da Serasa e faça login com seus dados. Caso não tenha uma conta, realize um cadastro gratuito preenchendo os dados solicitados, incluindo número de documento, nome, e-mail e senha;

Passo 2 – Selecione a opção “Ver ofertas” e verifique as condições oferecidas com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Em seguida, clique em uma das dívidas disponíveis para ver as opções de renegociação de cada débito. Para fazer um acordo, clique em “Negociar” nas opções apresentadas;

Passo 3 – Depois de escolher a melhor opção e forma de pagamento, siga os passos para concluir o acordo. Se optar pelo boleto, você pode copiar o código, baixá-lo ou solicitar o envio via WhatsApp. No caso da opção Pix, selecione a data de vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Após isso, confirme as informações, revise as condições apresentadas e clique em “Concluir acordo.”;

Passo 4 – Após fechar o acordo, é necessário efetuar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior.

Além do feirão online, a Serasa realiza edições presenciais do Feirão em cinco cidades, incluindo Campinas (SP), São Paulo (SP), Salvador (BA), Recife (PE), e Rio de Janeiro (RJ).

Lembrando que assim que o acordo é feito e o pagamento é efetuado, o banco tem 5 dias úteis para atualizar seu status nos birôs de crédito, removendo a pendência. Isso vale tanto para pagamentos à vista quanto para a primeira parcela de uma negociação. Tanto no aplicativo quanto no site oficial, você poderá verificar a situação de suas finanças.