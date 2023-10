Pagamento de empréstimos estudantis: Como você pode remover os empréstimos estudantis do relatório de crédito?

TDuas das partes mais complicadas de se tornar um adulto que frequentou a faculdade são a pontuação de crédito e os empréstimos estudantis.

Empréstimos estudantis tornou-se ainda mais complicado e repleto de incertezas graças à pandemia de COVID-19 e Joe Bidententativa de medida de perdão de empréstimos estudantis, e muitos não têm certeza de como os empréstimos estudantis afetam os relatórios de crédito e como eles podem ser removidos.

Os empréstimos estudantis geralmente afetam negativamente a pontuação de crédito das pessoas, mas há uma maneira de tentar contornar isso.

Posso remover um empréstimo estudantil do meu relatório de crédito?

Isso depende muito de as informações arquivadas sobre você e seus empréstimos estudantis estarem corretas ou não. Se você não pagou nada quando deveria e é isso que diz seu relatório de crédito, você não conseguirá alterar isso.

Se uma empresa lhe disser que pode remover empréstimos estudantis de seu relatório de crédito, mesmo que essas informações sejam precisas, é quase certo que ela está tentando enganá-lo.

As empresas de reparo de crédito podem ajudá-lo a contestar informações imprecisas, mas na maioria das vezes, elas não podem fazer nada que você não possa fazer sozinho e de graça.

A reabilitação do empréstimo é uma forma de remover os empréstimos federais a estudantes quando eles estão inadimplentes e isso envolve fazer nove pagamentos mensais reduzidos ao longo de dez meses. Quando concluído, o padrão é removido do seu relatório de crédito.

Outra forma de sair da inadimplência é consolidar seu empréstimo e atender a determinados requisitos de pagamento. No entanto, isso não resultará na remoção do status de inadimplência do empréstimo original.

Além disso, lembre-se de que seus empréstimos diretos federais podem eventualmente se qualificar para o perdão de empréstimos estudantis. Mas você precisará fazer 120 pagamentos mensais qualificados e atender a certos requisitos de emprego.