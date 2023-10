Pagamento de R$10.000,00 em 2023? Entenda

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um fundo criado com o objetivo de proteger o trabalhador brasileiro em caso de demissão sem justa causa. Neste artigo, vamos abordar todos os aspectos relacionados ao FGTS, desde a sua criação até as últimas novidades sobre o pagamento de até R$ 10 mil para alguns brasileiros.

O que é o FGTS?

O FGTS é um fundo que funciona como uma garantia para os trabalhadores em caso de demissão sem justa causa. O empregador é responsável por abrir uma conta vinculada em nome do trabalhador na Caixa Econômica Federal e depositar mensalmente 8% do salário bruto.

Esses depósitos são atualizados anualmente com base na Taxa Referencial (TR) acrescida de juros de 3%.

Acesso aos valores do FGTS

O trabalhador pode ter acesso aos valores do FGTS de diferentes formas. A principal delas é através do saque-rescisão, que ocorre quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Além disso, existem outras modalidades de saque especial, como o saque-aniversário e o saque extraordinário, que permitem ao trabalhador ter acesso aos valores presentes na conta do FGTS.

Revisão do FGTS pelo STF

Nos últimos dias, foi anunciado que o Supremo Tribunal Federal (STF) retomará o julgamento sobre a correção do FGTS no dia 18 de outubro. Essa revisão tem gerado grande expectativa, uma vez que discute a atualização dos valores depositados no fundo com base na TR.

A correção do FGTS tem sido objeto de debates desde 2014, quando uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5090) foi submetida ao STF.



Potencial de ganho para os trabalhadores

De acordo com especialistas, estima-se que o montante médio por indivíduo seja de cerca de R$ 10 mil. No entanto, esse valor pode variar conforme o período em que os recursos permanecerem no fundo e o rendimento médio do trabalhador.

A trajetória profissional do trabalhador também pode influenciar na vantagem de buscar a revisão do FGTS, pois nem sempre é benéfico em todos os casos.

O modelo atual de reajuste do FGTS

Atualmente, o FGTS é remunerado com base na Taxa Referencial (TR) acrescida de juros de 3% ao ano. A TR tem se mostrado ineficaz em manter a quantia efetiva dos depósitos diante da crescente inflação. Isso tem gerado discussões sobre a necessidade de atualizar o modelo de reajuste do FGTS, a fim de garantir a preservação do poder de compra do trabalhador.

Impacto do julgamento nos cofres públicos

A revisão do FGTS pelo STF tem gerado preocupações quanto ao impacto nos cofres públicos. A Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou ao STF que o impacto do julgamento é de aproximadamente R$ 661 bilhões. A Caixa Econômica Federal possui cerca de R$ 118 bilhões disponíveis em caixa para o fundo, enquanto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) estima um impacto de R$ 400 bilhões.

A diferença entre o potencial impacto ao FGTS e o seu patrimônio líquido poderia resultar na necessidade de aporte da União em aproximadamente R$ 543 bilhões.

Outros temas de repercussão social

Além da discussão sobre o FGTS, o STF também deverá discutir outros temas de repercussão social neste mês. Um deles é a obrigatoriedade de separação de bens em casamentos de pessoas com mais de 70 anos. O debate gira em torno da questão de saber se essa obrigatoriedade viola direitos constitucionais.

Também estão previstos julgamentos sobre a separação judicial como requisito para o divórcio e os efeitos das decisões dos tribunais sobre casos que estão em julgamento nos Juizados Especiais Federais.

Ademais, o FGTS desempenha um papel importante na proteção dos trabalhadores brasileiros em caso de demissão sem justa causa. A revisão do FGTS pelo STF tem gerado expectativas quanto à atualização do modelo de reajuste do fundo. O julgamento, marcado para o dia 18 de outubro, poderá ter um impacto significativo nos cofres públicos. É fundamental acompanhar o desenrolar desse processo e estar ciente das possíveis mudanças que poderão ocorrer em relação ao FGTS.

Lembre-se sempre de buscar informações atualizadas junto a fontes oficiais e consultar profissionais especializados para esclarecer eventuais dúvidas sobre o FGTS e seus direitos como trabalhador.