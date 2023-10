Pagamento de R$600,00 para jovens é CONFIRMADO! Veja como participar

Os jovens brasileiros têm uma excelente notícia! O governo está promovendo uma ação que possibilita a entrada de milhares de adolescentes no mercado de trabalho, garantindo assim a sua renda.

Trata-se de uma medida pública em parceria com empresários, que desejam oferecer a essas pessoas a oportunidade do primeiro emprego. E o melhor de tudo: os primeiros “salários” podem chegar a R$ 600!

Neste artigo, você vai descobrir mais sobre como esse programa funciona e como os jovens podem participar dessa iniciativa.

Iniciativa Pública Oferece R$ 600 do Governo para Jovens Estudantes: Conheça a Oportunidade!

A iniciativa veio a público através do 1º Encontro Estadual do Programa Trabalho Jovem, que ocorreu recentemente. O evento trouxe diversos programas voltados para a população jovem, e um deles é o Eixo Estágio Social, coordenado pela Secretaria de Estado de Indústria e Comércio (Seinc).

Essa é uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, que visa oferecer R$ 600 a cerca de 2,5 mil jovens entre 17 e 25 anos. Esse valor refere-se às bolsas de estágio para aqueles que se cadastraram no site do programa desde maio. Dessa forma, esses jovens terão a oportunidade de se preparar para a sua formação como estagiários, impulsionando-os para suas futuras carreiras.

Ao todo, o Programa Trabalho Jovem recebeu um investimento de aproximadamente R$ 15 milhões do governo maranhense. Além do Eixo Estágio Social, há também o Eixo Auxílio à Contratação, que permite que 1000 jovens ingressem no mercado de trabalho com carteira assinada, através da parceria do governo com empresas. Nesse caso, porém, não há remuneração por parte do Estado.

Quem Pode Participar do Programa Trabalho Jovem?

O Programa Trabalho Jovem possibilita que estudantes de instituições de educação superior, educação profissional, educação especial, ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental tenham a oportunidade de estagiar.



Para isso, a Secretaria de Indústria, Comércio e Energia (Seinc) estabelece as normas operacionais e coordena o Auxílio Contratação Estagiário no valor de R$ 600,00 mensais, destinado às empresas cadastradas no Programa Trabalho Jovem, por cada novo estagiário contratado, além do quantitativo já existente na empresa em 1º de novembro de 2020.

Os estagiários serão contratados por meio de um Agente de Integração indicado pela Seinc. As vagas de estágio serão disponibilizadas para empresas que cumprirem os requisitos previstos no art. 19 da Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo email: coordenacao.trabalhojovem@gmail.com

O Impacto do Programa Trabalho Jovem na Economia

De acordo com o Secretário do Seinc, Junior Marreca, a iniciativa de oferecer uma bolsa de R$ 600 para esses jovens contribui para a circulação do dinheiro na economia. Além disso, o programa também auxilia no transporte, nos estudos e nas famílias desses jovens.

Segundo o secretário, a bolsa é destinada aos estudantes que estão cursando o ensino médio, superior, EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou Educação Especial.

“Portanto, é um programa que proporciona aos jovens momentos importantes de aprendizado”, destacou Marreca.

Para conhecer mais sobre essa iniciativa, acesse o site oficial do Programa Trabalho Jovem: www.trabalhojovem.ma.gov.br

Ademais, o Programa Trabalho Jovem é uma excelente oportunidade para os jovens brasileiros conseguirem o primeiro emprego e garantirem sua renda. Com bolsas de estágio no valor de R$ 600, esses jovens terão a chance de se prepararem para suas futuras carreiras, adquirindo experiência e conhecimento prático.

Além disso, o programa contribui para a economia local, proporcionando benefícios não apenas aos jovens, mas também às suas famílias e à sociedade como um todo. Se você é um jovem estudante, não perca essa oportunidade!

Cadastre-se no Programa Trabalho Jovem e dê o primeiro passo em direção a um futuro promissor. Aproveite essa chance de crescimento pessoal e profissional!