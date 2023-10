Pagamento do Bolsa Família vai cair no Caixa Tem neste sábado (28)?

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Mensalmente, milhões de beneficiários recebem o valor correspondente ao seu benefício para ajudar nas despesas básicas.

No entanto, neste próximo sábado, dia 28 de outubro, um grupo específico de beneficiários do Bolsa Família terá uma surpresa em relação ao recebimento do benefício. Essa surpresa está relacionada à antecipação dos pagamentos por meio do aplicativo Caixa Tem.

Quem terá direito à antecipação?

A antecipação do pagamento do Bolsa Família será destinada exclusivamente aos beneficiários que habitualmente recebem suas parcelas às segundas-feiras. Portanto, se você é um desses beneficiários, fique atento, pois poderá receber seu pagamento antecipadamente neste sábado, dia 28 de outubro.

É importante ressaltar que essa antecipação não se aplica a todos os beneficiários do programa. Ela é válida apenas para aqueles cujo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) termina em 9.

Calendário de pagamentos no Caixa Tem

Para entender melhor as datas de pagamento do Bolsa Família ao longo do mês de outubro, é fundamental observar o calendário de depósitos, que segue rigorosamente o último dígito do NIS do beneficiário. Confira abaixo as datas de acordo com o último dígito:

NIS final 1: 18 de outubro

NIS final 2: 19 de outubro

NIS final 3: 20 de outubro

NIS final 4: 23 de outubro

NIS final 5: 24 de outubro

NIS final 6: 25 de outubro

NIS final 7: 26 de outubro

NIS final 8: 27 de outubro

NIS final 9: 30 de outubro – liberado antecipadamente neste sábado, dia 28 de outubro

NIS final 0: 31 de outubro

É importante destacar que a antecipação do pagamento para os beneficiários cujo NIS termina em 9 é uma oportunidade de acessar os recursos financeiros de maneira mais ágil, permitindo a realização de transações financeiras a partir do sábado que antecede o depósito.



Como acessar o pagamento antecipado?

Para acessar o pagamento antecipado do Bolsa Família, os beneficiários devem utilizar o aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS. O Caixa Tem é uma ferramenta que permite a movimentação dos recursos financeiros de maneira simples e segura.

Caso você seja um dos beneficiários que terá acesso ao pagamento antecipado, basta baixar o aplicativo em seu celular, realizar o cadastro e seguir as instruções para acessar o valor do benefício.

Importância do Bolsa Família

O Bolsa Família desempenha um papel fundamental na redução da desigualdade social e na melhoria da qualidade de vida de milhões de famílias brasileiras. O programa oferece assistência financeira para suprir as necessidades básicas dessas famílias, como alimentação, saúde e educação.

Além disso, o Bolsa Família também contribui para o estímulo da economia local, uma vez que os recursos financeiros recebidos pelos beneficiários são utilizados para a compra de produtos e serviços nas comunidades em que vivem.

Programa é Garantia de Segurança e Bem-Estar

A antecipação do pagamento do Bolsa Família é uma medida adotada pelo governo brasileiro para proporcionar agilidade e facilidade no acesso aos recursos financeiros pelos beneficiários. Neste sábado, dia 28 de outubro, os beneficiários cujo NIS termina em 9 terão a oportunidade de receber antecipadamente seu benefício por meio do aplicativo Caixa Tem.

É importante ressaltar que essa antecipação é válida apenas para esse grupo específico de beneficiários e não se aplica a todos. Por isso, fique atento ao calendário de pagamentos do Bolsa Família e utilize o Caixa Tem para realizar a movimentação dos recursos de maneira segura e prática.

O Bolsa Família é um programa essencial para garantir a segurança e o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Por meio desse benefício, é possível suprir as necessidades básicas e promover a inclusão social dessas famílias.