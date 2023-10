Pagamento SSDI: A Segurança Social está dando dinheiro extra para outubro de 2023?

EUvocê recebe Renda de segurança suplementar (SSI), é importante observar que você não receberá pagamentos em outubro. Em vez disso, seu próximo Pagamento de SSI está agendado para novembro devido a certas exceções no cronograma de pagamento. Normalmente, Pagamentos de SSI são desembolsados ​​no primeiro dia de cada mês, mas as exceções incluem feriados e fins de semana.

Este ano, como o dia 1º de outubro caiu num domingo, Pagamentos de outubro foram enviados alguns dias antes, em 29 de setembro. Portanto, não haverá um adicional Pagamento de SSI em outubro.

Vale ressaltar que essa mudança no calendário de pagamentos se aplica apenas aos beneficiários do SSI. Se você receber outros Benefícios da Segurança Socialvocê ainda receberá seus pagamentos nos dias programados, normalmente às quartas-feiras.

Para outubro de 2023, aqui estão as várias datas em que você pode esperar seu Pagamento da Segurança Social com base em diferentes critérios:

29 de setembro: Se você receber SSI, seu pagamento do início de outubro foi enviado nesta data devido ao problema de agendamento do fim de semana.

3 de outubro: Você será pago nesta data se viver fora dos EUA, receber benefícios de SSI e de Seguro Social, se seu estado pagar seus prêmios do Medicare ou se você tiver solicitado benefícios de Seguro Social antes de 1997.

11 de outubro: Se o seu aniversário ocorrer entre o dia 1 e o dia 10 do mês de nascimento, você receberá o pagamento do Seguro Social de outubro na segunda quarta-feira de outubro.

18 de outubro: Se o seu aniversário ocorrer entre os dias 11 e 20 do mês de nascimento, o pagamento do Seguro Social de outubro chegará na terceira quarta-feira de outubro.

25 de outubro: Se o seu aniversário for posterior ao dia 20 do mês de nascimento, você poderá esperar o pagamento do Seguro Social de outubro na quarta quarta-feira de outubro.

Qual é o maior pagamento da Segurança Social?

O máximo Pagamento da Segurança Social em 2023 varia de acordo com quando os indivíduos se aposentaram.

Aqueles que se aposentaram na idade de aposentadoria completa receberam um benefício máximo de US$ 3.627 por mês, enquanto aqueles que se aposentaram aos sessenta e dois anos tiveram um máximo de US$ 2.572, e aqueles que se aposentaram aos setenta anos receberam um benefício máximo de US$ 4.555 por mês.