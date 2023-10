Pagamento SSDI outubro de 2023: Os próximos pagamentos deste mês estão chegando; quem está recebendo o deles?

Tele Administração de Segurança Social dos EUA (SSA) distribuirá o Segundo lote de Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI) benefícios em Quarta-feira, 18 de outubroaos beneficiários cuja data de nascimento se situe entre o 11 e 20 do mês.

O ASS distribuiu o primeiro lote em 11 de outubro aos beneficiários cuja data de nascimento esteja entre 1º e 10º do mês. O terceiro lote será distribuído em Quarta-feira, dia 25para aqueles nascidos após o 20º.

Para quem recebe beneficios desabilitados baseado em registro de trabalho de outra pessoaa data de pagamento dependerá daquela pessoa data de nascimento.

Benefícios do SSDI ajudar os trabalhadores que os recebem a cobrir alguns dos seus despesas mensais dependendo de seus histórico de trabalho. Pagamentos são depositados diretamente no beneficiário conta bancária.

Cronograma de pagamento de benefícios SSDI

O ASS adotou um escalonado sistema de pagamento em 1997 que leva em conta o data de nascimento do beneficiário. Os pagamentos são depositados no segunda, terceira e quarta quarta-feira de cada mês.

Desta maneira, pessoas cujo data de nascimento cai entre o 1º e 10º receber seu pagamento no primeira quarta-feira. Os nascidos entre os 11 a 20 receber seu depósito no segunda quarta-feirae aqueles nascidos após o 20º são pagos no quarta quarta-feira cada mês.

Aqueles que começaram a receber Benefícios do SSDI antes 1997 receber seu pagamento no terço de cada mês.

O calendário para o resto de 2023

O ASS distribuirá Benefícios do SSDI sobre 8, 15 e 22 de novembro de acordo com sistema escalonado já estabelecido.

dezembro os pagamentos chegarão no 13, 20 e 27dependendo do data de nascimento do beneficiário.