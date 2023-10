Pagamento SSI novembro de 2023: Em que dia seus pagamentos chegarão no próximo mês?

AÀ medida que nos aproximamos do final de outubro, muitos americanos estão olhando para o futuro e se perguntando sobre a data de novembro para o pagamento do SSI.

Embora esse dinheiro geralmente seja pago na mesma data todos os meses, ele pode mudar ligeiramente a cada mês, dependendo dos finais de semana e feriados.

Nisso guia para seu pagamento SSI novembro de 2023descreveremos exatamente quando você receberá seu dinheiro do Administração da Segurança Social.

Em que data você receberá seu pagamento de SSI, novembro de 2023?

SSI significa Supplemental Security Income, que é um programa que fornece pagamentos mensais a pessoas no EUA com deficiência e para americanos mais velhos que têm pouca ou nenhuma renda ou recursos.

Seu pagamento de SSI geralmente é pago no primeiro dia do mêsdesde que não caia em fim de semana ou feriado.

No caso do pagamento do SSI novembro de 2023, será pago em 1º de novembro de 2023já que é quarta-feira e é apenas um dia normal de trabalho.

Em que data você receberá seus outros benefícios da Previdência Social em novembro de 2023?

Quanto aos benefícios regulares da Segurança Social, por vezes referidos como Benefícios SSA, estes serão pagos na sexta-feira, 3 de novembro de 2023, caso você tenha recebido Seguro Social antes de maio de 1997 ou esteja recebendo Seguro Social e SSI.

Para todos os demais, esses benefícios regulares da Previdência Social são pagos com base na data do seu aniversário, assim: