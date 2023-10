Pagamentos começam NESTA semana; veja CALENDÁRIO completo

A espera está cada vez mais próxima de chegar ao fim. Dentro de mais alguns dias, o governo federal vai retomar os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. A expectativa é para que ainda nesta semana, milhões de brasileiros comecem a receber o saldo do benefício em suas contas.

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, os pagamentos serão retomados na próxima quarta-feira (18), mas nem todo mundo vai poder receber o benefício nesta data. Assim como nos meses anteriores, os repasses serão divididos em 10 grupos diferentes.

O calendário do Bolsa Família em outubro

Assim, para saber o dia exato do pagamento do seu Bolsa Família é necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Trata-se de uma sequência numérica que identifica todas as pessoas que fazem parte do Cadúnico do governo federal.

Quem tem NIS final 1, por exemplo, recebe o saldo no dia 18. Os demais grupos recebem nos dias seguintes. Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para este mês de outubro.

Usuários com NIS final 1: 18 de outubro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de outubro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de setembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de outubro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de outubro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de outubro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de outubro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de outubro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de outubro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de outubro (terça-feira).

Antecipações

De todo modo, o Ministério do Desenvolvimento Social confirmou que nem todos os usuários serão obrigados a seguir o calendário acima. Em alguns casos, serão feitas antecipações dos pagamentos para as pessoas que teoricamente estão precisando do dinheiro com mais rapidez.

Neste mês de outubro, por exemplo, todos os usuários do Bolsa Família que residem em cidades fortemente atingidas pela seca no estado do Amazonas poderão receber o benefício já nesta quarta-feira (18), independente do final do Número de Identificação Social (NIS) de cada uma delas.



Veja a lista atualizada de cidades abaixo. Entre parênteses, você também pode conferir a quantidade de famílias atendidas pelo benefício.

Água Santa (226);

Almirante Tamandaré do Sul (52);

André da Rocha (63);

Anta Gorda (56);

Arroio do Meio (331);

Arvorezinha (513);

Bento Gonçalves (2.076);

Boa Vista das Missões (140);

Boa Vista do Buricá (139);

Bom Jesus (1.378);

Bom Retiro do Sul (395);

Cachoeira do Sul (6.455);

Cachoeirinha (6.455);

Camargo (39);

Campestre da Serra (137);

Campos Borges (352);

Candelária (1.901);

Carlos Barbosa (177);

Casca (153);

Caxias do Sul (14.002);

Chapada (206);

Charqueadas (1.758);

Ciríaco (138);

Colinas (35);

Coqueiros do Sul (62);

Cotiporã (30);

Coxilha (80);

Cruz Alta (3.252);

Cruzeiro do Sul (436);

David Canabarro (74);

Dois Lajeados (42);

Eldorado do Sul (3.433);

Encantado (479);

Erechim (2.533);

Espumoso (843);

Estação (209);

Estrela (862);

Eugênio de Castro (170);

Farroupilha (2.097);

General Câmara (822);

Getúlio Vargas (257);

Gravataí (17.741);

Guaporé (483);

Ibiraiaras (297);

Imigrante (29);

Ipê (192);

Itapuca (76);

Jacuizinho (262);

Jaguari (759);

Lagoão (710);

Lajeado (1.797);

Lajeado do Bugre (368);

Marau (804);

Mato Castelhano (134);

Montauri (9);

Montenegro (3.174);

Muçum (106);

Muliterno (110);

Nova Alvorada (73);

Nova Araçá (56);

Nova Bassano (89);

Nova Candelária (21);

Nova Prata (721);

Nova Roma do Sul (16);

Novo Hamburgo (9.708);

Palmeira das Missões (2.829);

Panambi (1.088);

Paraí (60);

Passa Sete (240);

Passo Fundo (9.901);

Protásio Alves (31);

Rio Grande (11.377);

Roca Sales (295);

Sagrada Família (226);

Santa Maria (15.385);

Santa Tereza (15);

Santo Ângelo (3.832);

Santo Antônio do Palma (25);

Santo Cristo (335);

Santo Expedito do Sul (55);

São Domingos do Sul (12);

São Jerônimo (1.797);

São Jorge (34);

São Nicolau (942);

São Sebastião do Caí (974);

São Valentim do Sul (19);

Sapiranga (3.748);

Sarandi (991);

Sede Nova (143);

Serafina Corrêa (228);

Sertão (280);

Taquari (1.583);

Vacaria (4.184);

Vanini (33);

Venâncio Aires (3.058);

Vera Cruz (1.282);

Vila Maria (65).

Quem vai poder receber o Bolsa Família

As regras de seleção e de permanência do Bolsa Família seguem basicamente as mesmas neste mês de outubro. Entenda abaixo:

Para ter uma chance de entrar no Bolsa Família, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do governo federal. Além disso, também é importante ter uma renda per capita de até R$ 218 por família.

As regras de permanência

Se você já faz parte do Bolsa Família, precisa seguir algumas regras de permanência para seguir recebendo o benefício. Entre outros pontos, é necessário manter as crianças na escola, atualizar o esquema vacinal da família, realizar exames pré-natal (no caso das usuárias gestantes), e manter a renda per capita em um patamar abaixo dos R$ 660.