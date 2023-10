Pagamentos do Bolsa Família de outubro terão NOVIDADES SURPREENDENTES

Com o objetivo de simplificar o resgate dos recursos do Bolsa Família, Caixa Econômica Federal divulgou uma inovação para o mês de outubro. Assim, serão mais de 20 milhões de famílias brasileiras que receberão o programa de auxílio financeiro do Governo Federal de forma diferente.

Mensalmente, o Bolsa Família oferece, no mínimo, R$ 600 para famílias que se encontram em situação de fragilidade social ou econômica. Agora, essas famílias têm a oportunidade de efetuar o saque dos valores disponibilizados pelo programa sem burocracia.

Como efetuar o saque do Bolsa Família sem identidade e cartão?

Para realizar essa operação, as famílias podem utilizar o Caixa Tem, um aplicativo disponível para dispositivos Android e iOS. Por meio desse app, que funciona como uma espécie de conta de poupança social, as famílias recebem os recursos financeiros. Além disso, o Caixa Tem possibilita o pagamento de despesas, transferências bancárias e a solicitação de resgate do dinheiro.

Inicialmente, é necessário acessar a sua conta no Caixa Tem e verificar se há um saldo disponível. A seguir, o beneficiário do Bolsa Família deverá dirigir-se a um terminal de autoatendimento e seguir algumas etapas. Estas são:

Opte pela alternativa de saque sem a utilização do cartão no aplicativo;

Posteriormente, no terminal de autoatendimento, selecione a mesma alternativa;

Introduza o código exibido na tela do seu dispositivo móvel;

Insira o montante que deseja retirar no terminal de autoatendimento;

Forneça a sua senha e aguarde a liberação dos fundos.

Devido ao procedimento ser realizado de maneira virtual, não é necessário que o usuário apresente qualquer documento. No entanto, é fundamental que ele disponha de conectividade à internet móvel para garantir o acesso ao aplicativo no instante do saque do benefício.

Tal como nos meses anteriores, o pagamento do Bolsa Família referente a outubro será concedido às famílias nos últimos dez dias úteis do mês. A distribuição do benefício seguirá o critério do NIS (Número de Identificação Social de cada unidade familiar.



Você também pode gostar:

Calendário de repasses do Bolsa Família de outubro

Confira as datas de pagamento do benefício social para o mês de outubro:

Se o NIS tiver terminado em 1 – Pagamento feito em 18 de outubro;

Se o NIS tiver terminado em 2 – Pagamento feito em 19 de outubro;

Caso o NIS seja terminado em 3 – Pagamento feito em 20 de outubro;

Caso o NIS seja terminado em 4 – Pagamento feito em 23 de outubro;

Se o NIS tiver terminado em 5 – Pagamento feito em 24 de outubro;

Se o NIS tiver terminado em 6 – Pagamento feito em 25 de outubro;

Caso o NIS seja terminado em 7 – Pagamento feito em 26 de outubro;

Caso o NIS seja terminado em 8 – Pagamento feito em 27 de outubro;

Se o NIS tiver terminado em 9 – Pagamento feito em 30 de outubro;

Se o NIS tiver terminado em 0 – Pagamento feito em 31 de outubro.

O que fazer em caso de bloqueio do pagamento

De acordo com as recentes orientações do Governo Federal, os dois últimos meses registraram o maior número de reduções nas parcelas do Bolsa Família. Uma grande quantidade de beneficiários teve suas parcelas suspensas, mesmo possuindo direito legítimo a recebê-las.

Nesse contexto, diante do expressivo volume de cortes, o governo está oferecendo uma segunda chance aos beneficiários. Ou seja, aqueles que tiveram suas parcelas suspensas ainda têm a oportunidade de voltar a receber o montante, desde que atendam às regras estabelecidas.

A primeira exigência é que os beneficiários se dirijam ao CRAS. Ao comparecerem lá, devem apresentar todos os documentos pessoais do titular e dos dependentes, bem como comprovantes de renda e residência.

Esse procedimento deve ser realizado em um prazo máximo de 30 dias após a suspensão das parcelas. No CRAS, é necessário atualizar todas as informações, e então, aguardar a decisão do Governo Federal sobre a possibilidade de retomada das parcelas.