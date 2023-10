pagamentos estão chegando ao FIM; veja quem recebe nesta sexta (27/10)

Os repasses do Bolsa Família referente a outubro começaram no último dia 18 e já estão chegando ao fim. Nesta sexta-feira (27/10), a Caixa Econômica Federal realiza os depósitos para os beneficiários que possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 8.

Os inscritos no programa poderão receber a parcela por meio da sua conta social digital na Caixa, com acesso disponível por meio do aplicativo Caixa Tem. A seguir, confira mais detalhes sobre o pagamento e veja como fazer o saque o benefício.

Caixa faz novo pagamento do Bolsa Família nesta sexta-feira (27/10)

Os beneficiários com NIS final 8 poderão receber o pagamento do Bolsa Família nesta sexta-feira (27/10). Mas é importante ressaltar que não existe um valor único para todos os inscritos. Isso porque o valor a receber vai depender da composição familiar.

Em primeiro lugar, é importante relembrar as principais regras estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). A princípio, todas as famílias receberão a parcela mínima de R$ 600. Por outro lado, as famílias maiores poderão se beneficiar da regra que determina o pagamento mínimo de R$ 142 por cada integrante.

Além disso, os pagamentos do bônus do Bolsa Família continuam. Assim, milhares de pessoas receberão um acréscimo entre R$ 50 a R$ 150. Confira quem tem direito:

Bônus de R$ 50: gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos;

gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos; Bônus de R$ 150: crianças com até 6 anos de idade.

Ademais, quem participa do programa Auxílio Gás vai receber o repasse este mês, seguindo o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família. O valor do benefício em outubro é de R$ 100. Dessa maneira, cerca de 5 milhões de famílias se beneficiarão do acréscimo este mês.



Vale lembrar que, para garantir o recebimento da parcela regular do programa Bolsa Família, bem como todos os seus benefícios, é fundamental manter os dados do CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais) sempre atualizado.

Isso porque é por meio do cadastro que o Governo Federal identifica quem tem direito aos pagamentos e concede os benefícios sem necessidade de nenhuma inscrição adicional.

Para fazer a atualização, basta se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo. Na ocasião, o responsável familiar deve portar os seus documentos pessoais e um documento de cada pessoa que mora na mesma casa.

A atualização do CadÚnico é obrigatória a cada dois anos e sempre que houver alguma mudança de informações da família.

Calendário de pagamentos

O calendário do Bolsa Família prevê que os repasses continuem até o dia 31. Tanto o Bolsa Família quanto o Auxílio Gás seguem o mesmo calendário. Portanto, confira a seguir todas as datas:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Como sacar o Bolsa Família e o Auxílio Gás?

A Caixa Econômica realiza os depósitos do Bolsa Família e do Auxílio Gás na conta social digital dos beneficiários. Dessa forma, é possível acessar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem. Através dele, os usuários podem realizar transferências bancárias, PIX, pagamento de boletos em geral, recarga de celular e ainda ter acesso a diversos serviços da Caixa.

No entanto, para aqueles que desejam sacar o seu benefício em espécie, o banco também disponibiliza os seus canais de atendimento para saque (agências, caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui, lotéricas).

Mas o que muitas pessoas ainda não sabem é que o banco permite o saque sem o cartão do benefício nos caixas eletrônicos das agências. Para isso, o beneficiário precisa apenas ter acesso ao aplicativo Caixa Tem. Confira o passo a passo:

Primeiro, acesse o aplicativo Caixa Tem; Em seguida, clique na opção “saque sem cartão”; Depois, clique em “gerar código para saque”; Na página seguinte, escolha a opção “gerar código”; Por fim, digite a sua senha do App e clique no botão alaranjado para visualizar o código.

Com o código em mãos, o beneficiário tem o prazo de 2 horas para comparecer a um caixa eletrônico da Caixa e realizar o saque. No momento, será necessário selecionar a opção saque sem cartão.

É importante lembrar que, após o fim do prazo, o código perderá a validade. Por isso, é recomendado gerar o código quando estiver saindo de casa ou mesmo quando já estiver no banco.