Pague boletos com cartão de crédito em Lotéricas da Caixa; saiba como

Você já pensou na possibilidade de pagar um boleto bancário com cartão de crédito? A opção pode parecer ousada para muitas pessoas, mas o fato é que ela é possível. Ao menos foi o que anunciou a Caixa Econômica Federal recentemente. A notícia acabou pegando muita gente de surpresa.

Os boletos

Os boletos são documentos emitidos por instituições financeiras. Tal papelada é vinculada à conta bancária de uma empresa ou mesmo de uma pessoa física, que seja responsável pela geração do documento. Não é possível, portanto, gerar um boleto sem a vinculação de uma conta bancária ativa.

Já o cliente que vai realizar o pagamento do boleto, não precisa necessariamente ter uma conta corrente ou poupança ativa. Em regra geral, basta se apresentar pessoalmente até uma agência lotérica e realizar o pagamento todo de uma só vez.

A novidade da Caixa

Como dito, recentemente a Caixa Econômica Federal anunciou que os pagamentos destes boletos também poderão ser feitos através do cartão de crédito, por meio das casas lotéricas. O serviço em questão, aliás, está sendo oferecido pela FISERV.

A aplicação das taxas cobradas varia de acordo com o método de pagamento escolhido pelo cliente, que pode optar por pagar o valor no crédito ou no débito.

Cartão de crédito: juros de 2,98%;

Cartão de débito: juros de 0,98%.

O anúncio da Caixa, no entanto, deixa claro que não existe a possibilidade de pagar a fatura do cartão de crédito com outro cartão de crédito. Veja abaixo o comunicado oficial:



Como realizar o pagamento

O processo de pagamento de um boleto por meio de um cartão de crédito é simples. Basta ir pessoalmente até uma casa lotérica, e apresentar o documento ao atendente. O profissional vai realizar a leitura do papel e, através do sistema, vai disponibilizar a maquininha para o cidadão.

Logo depois, basta inserir o cartão e digitar a sua senha, ou seja, trata-se basicamente do mesmo formato que é utilizado em pagamentos convencionais de produtos e de serviços.

Além da Caixa

Vale lembrar que não é apenas a Caixa Econômica Federal que conta com a possibilidade de pagamentos de boletos por meio do cartão de crédito em casas lotéricas. Algumas outras instituições financeiras também oferecem este tipo de liberação.

Neste sentido, é importante confirmar com o banco gerador, quais são os limites de pagamentos e quais são os tipos de boletos que podem ser pagos por este sistema de cartão de crédito. É importante realizar esta verificação antes de ir pessoalmente até a lotérica, para evitar perda de tempo em longas filas.

Vale a pena pagar boleto com cartão de crédito?

Como dito, ao pagar um boleto com o cartão de crédito, o cidadão vai ter que pagar alguns juros, seja na Caixa, ou em qualquer outra instituição financeira que aceite este tipo de operação. No final das contas, o cidadão deve analisar se a tarifa aplicada é aceitável, e se o valor final da conta estará dentro das suas condições de pagamento.

Em alguns casos, é possível que o valor final seja maior do que o valor da compra caso ela seja quitada depois do prazo, ou seja, com multas e juros. Para estas situações, os pagamentos de boletos com cartão de crédito não são recomendáveis.

De todo modo, existem casos de contas que precisam de fato serem pagas dentro do prazo exigido. Para estas situações, o parcelamento no cartão de crédito pode ser uma boa saída para quem não quer perder o score.

Assim, quem precisa saber se o pagamento do boleto com cartão de crédito é uma operação vantajosa ou não, é o próprio cliente, que precisa analisar o contexto da sua realidade econômica naquele momento.