Pai de Stephen Curry se casa novamente após se divorciar da mãe da estrela dos Warriors

EUfoi revelado por Dell Curry que ele se casou recentemente após o divórcio de Sonya, como pai da estrela do Golden State Warriors Stephen Curry falou com a imprensa.

O divórcio deles foi um caso de grande repercussão que os fez acusar um ao outro de adultério e muito mais. A situação ficou tão ruim que Stephen chamou seu irmão mais novo, Seth, para que ele soubesse que ainda se preocupa com o Filadélfia 76ers jogador.

Foi até relatado que o pai e o filho mais velho se separaram devido à tempestade do divórcio, embora pareçam estar bem e ainda ativos juntos.

A decisão de divórcio foi apresentada por Sonya em um tribunal da Carolina do Norte e, na época, eles disseram que a decisão havia sido uma consideração ponderada e que estavam tristes pelo fim do casamento.

Steph Curry empolgou o público e se apresentou com o Paramore durante seu show no Chase Center

Mas parece que Dell não perdeu tempo em seguir com a sua própria vida e posteriormente casou-se novamente depois de decidir permanecer na costa leste do país. Estados Unidos.

“Sim”, disse ele ao Charlotte Observer. “É ótimo. Eu não sabia o que iria fazer (depois do divórcio). Pensei em ir para a Costa Oeste. Pensei:” Não, não vou seguir meus filhos. Eu vou aguentar. Pendure aqui.

“Então eu tive amigos que me apresentaram à minha esposa agora. Eu a conheci algumas vezes. Conversamos ao telefone por um mês antes de eu colocar os olhos nela. Eu pensei, ‘Oh, eu gosto dessa garota , cara. O que está acontecendo aqui?’

“Eu não ia me casar de novo, mas a vida está ótima agora. Não poderia ser melhor. Para mim, estou em um ótimo lugar na minha vida. Minha situação doméstica é boa. Meus filhos e suas famílias estão indo muito bem. Eles estão felizes por mim. Estou feliz por eles. Então a vida é boa.”

Sonya parece pronta para seguir em frente

Sonya foi fotografada no jogo do Warriors contra o celtas de Boston durante as finais da NBA em junho, enquanto ela torcia por seu filho em sua busca por seu último anel de campeonato.

Os fãs do X, antigo Twitter, rapidamente identificaram a aparentemente nova dupla no jogo e comentaram o assunto na plataforma de mídia social.