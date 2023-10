Pai frustrado atira quatro vezes no treinador de futebol durante o tempo de jogo do filho

A incidente chocante aconteceu em Terça-feira noite em Norte de St. quando um treinador de futebol juvenil era baleado quatro vezes por um pai irritado durante um treino em equipe.

A razão por trás do ataque horrível? Supostamente, tudo se resumia ao frustração dos pais com o seu hora de brincar do filho.

Shaquille Latimorea Treinador adjunto de 30 anos e coordenador defensivo para o São Luís BadBoyza time de futebol juvenil composto de Crianças de 9 e 10 anosestá agora em crítico mas condição estável após o ataque.

Seu agressor, Daryl Clemmonsenvelhecido 43está atualmente em custódia policial e enfrenta acusações de assalto em primeiro grau e armado ação criminosa.

Atirador se entregou à polícia

Segundo as autoridades, o incidente ocorreu durante o treino da equipe em Parque Sherman em Norte de St..

Uma discussão se transformou em violência, com Latimore contando o momento horrível em que foi baleado. “Eu não vi a arma dele até que já fosse tarde demais” ele disse aos repórteres locais de seu cama hospitalar.

“Eu corri e ele atirou em mim pelas costas. Eu caí e ele atirou em mim mais algumas vezes.”

Felizmente, nenhuma criança foi prejudicada durante o incidente, e Clemmons entregou-se a polícia logo após o ataque.

Latimore revelou que a briga com Clemmons começou porque o pai estava insatisfeito com seu hora de brincar do filho no time de futebol.

“Depois de cada jogo, ele tentava me criticar”,Latimore explicou.

A situação tomou um rumo trágico quando Clemmons deu certo em um ameaça assustadora.

“Depois que ele atirou em mim, ele disse… ‘Eu disse que ia estourar seu (palavrão)… ouvi pessoas correndo e gritando.”

Incrivelmente, o incidente não piorou devido à intervenção de alguns outros adultos presentes, que protegeram Latimore de mais danos.

Daryl Clemmonsfoi revelado, já havia treinado o time alguns anos antes Latimore ingressou como treinador.

As balas atingiram os órgãos internos de Latimore

O terrível tiroteio deixou Latimore com ferimentos em seu costas, perna, braço, e abdômencom algumas balas danificando seu órgãos internos.

Latimore mãe, Se Miko Latimoreexpressou gratidão por seu filho ter sobrevivido ao ataque, considerando-o um “tiro sem sentido.”

Como Latimore se recupera dos ferimentos físicos, ele enfatizou que a provação teve um impacto significativo impacto psicológico.

“É mais psicológico do que qualquer outra coisa”, disse ele, ecoando os sentimentos de uma comunidade abalada por este incidente angustiante.