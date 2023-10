Paige Spiranac confessa seus segredos aos gêmeos Cavinder: Sempre me senti confortável quase sem roupa

Paige Spiranac conversou com os gêmeos Cavinder em seu podcast Twin Talk sobre como ela se tornou uma das personalidades mais populares e influentes da mídia social nos Estados Unidos.

Spiranac é um excelente exemplo de como é ter sucesso no Instagram, onde tem 4 milhões de seguidores, e é até um modelo para os próprios gêmeos Cavinder.

Como Paige Spiranac se sente tão confortável com roupas justas?

Spiranac atribui seu nível de conforto em roupas tão justas à sua formação em ginástica.

“Teve uma vez que eu usei um suéter de gola alta e legging, estava completamente coberto da cabeça aos pés e as pessoas ficaram bravas comigo por causa da minha roupa”, disse. Spiranac disse ao Podcast Twin Talk.

Paige Spiranac explica por que ela se sente tão confortável usando roupas tão reveladorasGêmeos Cavinder

“Eu disse a mim mesmo: ‘Está claro que não importa o que eu vista ou faça, as pessoas vão ficar com raiva. Então, é melhor eu usar o que quiser e viver a vida que quero’.

“Sempre me vesti de uma maneira muito específica e acho que isso vem da minha experiência na ginástica, onde me sentia muito confortável quase sem roupa.

“Quando você usa collant, é basicamente isso, então sempre me senti confortável com roupas justas e é assim que me sinto confiante e é isso que gosto de usar.”

PaigeO físico espetacular de ela permite que ela use esse tipo de roupa justa sem problemas, e elas realçam principalmente seus seios, para deleite de sua legião de fãs.

Paige Spiranac fala com os gêmeos Cavinder