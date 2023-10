Paige Spiranac foi desafiada a fazer um buraco em 25 tentativas e a primeira foi um desastre

Pinfluenciadora popular e jogadora de golfe Paige Spiranacassumiu um desafiador “desafio do combustível de aviação” que gerou muito buzz nas redes sociais. Em um vídeo emocionante postado em seu canal no YouTube, Spiranac embarca na missão de tentar um hole-in-one usando apenas 25 bolas de golfe.

Após a primeira tentativa, Paige joga sua bola na águamas ela não desanima e continua com as tacadas seguintes, mantendo intacta a determinação.

Apesar de algumas tacadas excelentes e de chegar perigosamente perto do buracoPaige ainda não acertou o cobiçado hole-in-one.

Paige não tem sucesso no desafio e não consegue fazer um hole in one com 25 bolas de golfe, ela garante que foi muito mais difícil do que ela pensava e acredita que pode tentar novamente mais tarde, mas agora com 50 bolas.

Há poucos dias, Paige Spiranac surpreendeu seus seguidores depois de postar quatro selfies sensuais no Instagram, e os fãs a elogiaram nas redes sociais.

Os fãs de Paige estão ansiosos para ver que outros desafios emocionantes o futuro reservas e estamos ansiosos para seu próximo vídeo.